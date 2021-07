La historia viral del ex San Lorenzo que le debe 50 dólares a Messi

Una de las características principales de las redes sociales es, sin dudas, su facilidad para volver viral una noticia, un llamado a la solidaridad o una simple historia, ya sea por el interés/gracia que causa o por lo inédito. Este miércoles por la noche sucedió algo así: Pablo Alvarado, ex compañero de Lionel Messi en la Selección Argentina Sub 17, admitió, a través de Twitter, que todavía le debe 50 dólares a Leo, desde la última vez que lo vio en las Juveniles en 2004. Como era de esperar, su mensaje se llenó muy rápido de likes y chistes.

La anécdota tomó carácter público después de que el periodista @panquimolina armara en esta red social un hilo con las historias desconocidas que figuran en el libro "Messi, el genio incompleto" (escrito por Ariel Senosiain y publicado a finales del 2020). Justamente, una de las que citó fue esta misma de Alvarado, a quien arrobaron para que la vea y posteriormente se encargó de confirmar su veracidad con un tuit divertido.

@pablocala25 es cierto que le dormiste 50 dólares? Sos un genio!", le escribieron. Y el actual jugador de Palestino contestó: "Jajajaja algo así, pero no con mala intención, sino que no tenía dos billetes de 50 y él me dijo que se los dé después… nunca más lo vi. Apenas lo vea se los devuelvo jaja".

La historia de Messi con Alvarado tuvo lugar apenas un par de días después de que el astro argentino hiciese su debut con la Albiceleste (29/6/04), partido organizado a las apuradas por Grondona en la cancha de Argentinos Juniors ante Paraguay, que sirvió para blindarlo y asegurarse de que no defienda los colores de España.

Por aquel entonces, la AFA le otorgaba un viático de 50 dólares a los jugadores de las Juveniles por los partidos jugados en el exterior. Y, como Argentina debía viajar a Uruguay para disputar el segundo de la gira, les correspondía recibir ese dinero. Sin embargo, la persona encargada de hacer la repartija en ese momento se encontró con que solo había un billete de 100 para ambos (Messi y Alvarado). Y entonces resolvió que se arreglen entre ellos.

"No tengo 50 para darte, ¿vos tenés?", le dijo el canterano de San Lorenzo a Messi. Y el 10 respondió: "No, no, tranquilo, después me los das". Pero...

Pablo Alvarado tiene 35 años y, además de en Boedo, jugó en Belgrano, Racing, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Unión La Calera e Independiente del Valle. Actualmente, milita en Palestino.

