La orden de Cristina Kirchner: diputados K votaron contra el ingreso de la vacuna Pfizer para niños con problemas oncológicos

Intensa. Así se puede describir a la jornada de este jueves que se vivió en el Congreso de la Nación durante la última sesión de la Cámara de Diputados. Si bien en los papeles se ponía en relieve el debate de la ley de biocombustibles o cambios en el monotributo, un nuevo capítulo sobre la vacuna Pfizer reunió gran parte de la atención cuando todo el bloque del Frente de Todos se opuso al pedido para modificar la ley de compra de vacunas a fin de facilitar el ingreso de inoculaciones para niños con discapacidad, problemas oncológicos y otras enfermedades graves. Según información a la que pudo acceder El Intransigente, Cristina Kirchner habría dado la orden para votar el contra.

Con 122 votos en contra y 112 a favor, el espacio oficialista logró frenar el pedido que había elevado la oposición para tratar sobre tablas un proyecto para cambiar la ley y quitar la palabra «negligencia», el escollo que frenó el acceso al fármaco norteamericano según el Gobierno. Además del FdT, votaron en contra tres de los seis miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque Córdoba Federal y la neuquina Alma Sapag.

Legisladores opositores manifestaron ante el Parlamento que la demora en el acceso a la única vacuna aprobada para niños y adolescentes de 12 a 18 años golpea de lleno a 100.000 chicos de todo el país que se mantienen desde hace casi un año y medio en aislamiento estricto para evitar contraer el virus. Se trata de personas que padecen enfermedades graves, por ejemplo, oncológicas o algún tipo de discapacidad.

«Esto no es un capricho, tenemos que dejar afuera la campaña y la geopolítica. Créanme que es una experiencia de la más difícil que me toco en mi vida, quiero que entienden que hay chicos que necesitan recibir una vacuna y que la única que pueden recibir es la Pfizer, no es un invento ni es un capricho», manifestó la diputada de Juntos por el Cambio, Carmen Polledo.

«Son los grandes ausentes del plan nacional de vacunación del Ministerio de Salud. La salud de nuestros chicos está por encima de todas estas cuestiones y de la búsqueda de intenciones o responsabilidades», amplió la parlamentaria. Frente a este plante, el representante oficialista y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, sostuvo que «no es el momento» para modificar el texto mientras el Gobierno avanza en las negociaciones con Pfizer.

En tanto, el titular del bloque Mario Negri se mostró ofuscado en las redes sociales por la traba que puso el oficialismo y cuestionó el movimiento kirchnerista. «Mientras Cristina Kirchner dice que la oposición odia a los argentinos, el oficialismo no quiso destrabar en Diputados el arribo de vacunas de Pfizer (14 millones de dosis) y también rechazó una ley para facilitar que lleguen vacunas para 100 mil chicos que están desesperados», expresó en las redes.

Y agregó: «Ojalá sea cierto que el Presidente va a firmar un DNU para destrabar la llegada de vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen. Se perdieron muchas vidas en meses de infinitas idas y vueltas. Ojalá la noticia no sea un globo de ensayo para tapar que hoy votaron en contra en Diputados»

