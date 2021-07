La sugerente respuesta de Gastón Dalmau que emocionó a sus fans: ¿tendrá un negocio con Damián Betular?

A lo largo de la segunda temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), Gastón Dalmau y Damián Betular tuvieron varios momentos memorables en los que intercambiaron chicanas y consejos. Esa química no fue casualidad: el participante logró destacarse en más de una oportunidad en los desafíos relacionados a la pastelería y se convirtió en el mejor alumno del jurado.

La buena onda entre ambos hizo que empezaran a llamarse “socios” y que coquetearan varias veces con la idea de tener un emprendimiento juntos. Parecía que esta propuesta no era más que otra de las tantas humoradas que se hacían dentro del programa, pero una publicación del actor ilusionó a los fanáticos que desean degustar sus preparaciones.

El rumor cobró fuerza cuando el ex Casi Ángeles subió una imagen junto al chef en la que aparece el logo de la cafetería “Betudal”, un nombre que hace una clara referencia a los apellidos Betular y Dalmau. Además de esta imagen, el campeón de la última edición del reality culinario aseguró en otra posteo que tiene varios proyectos en la Argentina. Y en ese sentido, agregó el emoticón de una carita con la boca cerrada para mantener el misterio.

Aunque todavía no está claro si se trata de un emprendimiento real o una broma entre amigos, lo cierto es que a lo largo del certamen ya habían adelantado cómo se imaginaban este local: un espacio al mejor estilo café o bakery neoyorkina pero en Buenos Aires.

Por el momento, Gastón disfruta su victoria en “las cocinas más famosas del país” y se toma todo con calma. Sin embargo, ya aclaró que le interesa trabajar en una ficción nacional y no descarta volver a probar suerte en Hollywood. En 2012, después de la última gira de Teen Angels, se marchó a Nueva York donde estudió producción y ejerció la profesión. Incluso, se desempeñó en la realización de efectos visuales en producciones de Paramount Pictures y Marvel Studios.

“Es muy loco lo que voy a decir, pero allá no saben mucho dónde está la Argentina. Y una que otra vez tuve una frase que fue: ‘No sabía que existía gente blanca como vos en la Argentina’. Me quedé como... Fue muy fuerte porque fue en un ámbito laboral”, reveló en el diván de Cortá por Lozano (Telefe).

Además, explicó que por su aspecto muchas veces lo confunden con un norteamericano, pero que terminan dándose cuenta por el acento. “Me dicen que doy muy gringo. En audiciones tengo problemas porque me dan un rol mexicano, pero no doy. Entonces me cuesta encontrar papeles con los que pueda encajar”, concluyó.

Fuente: tn