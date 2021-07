Facundo Manes lanza esta tarde su candidatura a diputado para competir contra Santilli y Macri

Facundo Manes lanza esta tarde su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El médico finalmente dará el paso a la arena política y competira en las primarias abiertas de Juntos por el Cambio representando al radicalismo. La novedad no es solo que finalmente será el candidato sino es quien será su compañera en la fórmula, quien será la número dos de la lista de la UCR en la provincia.

Ayer por la tarde en un encuentro que se desarrolló en el despacho del diputado y presidente de la UCR Alfredo Cornejo, la titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, acordó sumarse a la boleta e ir en segundo lugar.

Con esta incorporación la UCR presentará una fórmula con la que buscará imponerse en las PASO el próximo 12 de septiembre dentro de Juntos por el Cambio y en las que hasta ahora competirían Diego Santilli y Jorge Macri.

“Todo el radicalismo está encolumnado atrás de Manes, no hay interna en ese caso. Mientras ellos -por el PRO- se pelean nosotros llevamos un candidato super competitivo y lo vamos a hacer valer”, explicó otro referente de la UCR.

El lanzamiento será esta tarde y lo hará mediante un video filmando en un formato “casero” en busca de apuntalar su imagen de “hombre común” que logró triunfar.

Tantos es así que muchos ven en Manes la representación del ideal del partido que cumplió 130 años y que entiende que buena parte de sus votantes son lo que la mayoría conoce como la “clase media urbana”, que quiere educación y salud pública pero de calidad y que ve en el candidato a un médico, un hombre que nació en el conurbano pero que vivió en un pueblo y que logró el éxito en el exterior.

Pero, principalmente, lo que el votante bonaerense parece observar en Manes es una ventaja de cara a lo que quiere armar el radicalismo que ya piensa en el 2023: no formó parte de Cambiemos y no tiene que explicar que paso en el período 2015 - 2019.

“Algo similar le pasa a Margarita, el problema que tenía es que aunque podía coincidar con la agenda que mostraban algunos del Pro, la titular del GEN quiere una mirada más progresista. Y el apellido Manes la convence mucho más que el de Macri -por Jorge Macri- o Diego Santilli”.

Un punto que ahora falta resolver entre los diferentes referentes es cómo se van a repartir los lugares una vez terminadas las primeras. Acá el radicalismo proponer establecer las mismas reglas que ellos están bajando en cada una de las provincias.

“La UCR quiere que sea dos por la mayoría y uno por la minoría. Esto, lo que hace es que se armen las listas pensando en la paridad de género. Si se toma la provincia de Buenos Aires y gana Manes, los radicales se asegurarían el ingreso tanto del médico como de Stolbizer, algo que en el escenario que hoy se está viendo es probable”.

“Facundo mide muy en la provincia y Margarita es un símbolo de honestidad, va a ser muy difícil que le gane Santilli que es de la Ciudad y Macri que ese apellido en la tercera sección es impronunciable”, explicaba un exaltado miembro de la Unión Cívica Radical que se muestra contento porque “después de mucho tiempo tenemos un candidato competitivo”.

Frente a la consulta respecto a si no se está “inflando” demasiado al médico, el dirigente sonríe y hace referencia a que “ninguna encuesta le da menos de 30% y todavía no se lanzó ni hizo campaña. Tiene mucho por crecer. Y, en todo caso, la expectativa respecto a si iba a jugar o no estaba en la gente y eso lo vemos”.

Hoy Manes entra en la política, en la que deberá exponer sus ideas y deberá enfrentar situaciones. Como si fuera la selección en la previa al Mundial que busca un amistoso para tomar confianza, el sábado tendrá su primer cena como candidata en la mesa de Juana Viale.

* Para www.infobae.com