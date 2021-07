Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se manifestaron sobre la renuncia de Patricia Bullrich a las PASO: “Una muestra de responsabilidad y compromiso”

Patricia Bullrich, la titular del PRO, oficializó en la tarde de este sábado su renuncia a las elecciones legislativas de este año a través de una carta publicada en su cuenta de Facebook. Pocos minutos después, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la saludaron por la decisión tomada. “Sin duda sos una referente en todo el país”, señaló el mandatario porteño.

Bullrich publicó su comunicado a las 17:03 horas de este sábado y la primera figura importante de su movimiento en expresarse con relación a la decisión tomada fue Vidal, justamente la política que encabezará la nómina de Diputados con miras a las PASO, en las internas de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

“Felicitaciones a Pato Bullrich por tu decisión a favor de la unidad en esta elección tan importante y de recorrer la Argentina defendiendo los valores de Juntos por el Cambio”, publicó a través de su cuenta de Twitter la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Apenas nueve minutos después fue Horacio Rodríguez Larreta quien se encargó de salir a compartir su postura en redes sociales y afianzar la idea de camaradería detrás de la decisión tomada por la titular del PRO. “Gracias, Patricia Bullrich, por tu gran muestra de responsabilidad, compromiso y convicción. Sin duda sos una referente en todo el país”, comentó el jefe de Gobierno porteño, quien quedó a cargo de las negociaciones dentro de Juntos por el Cambio de cara a las PASO tras el viaje del expresidente Mauricio Macri a Europa.

“Vamos a seguir trabajando juntos para fortalecer la UNIDAD de Juntos por el Cambio y lograr la mejor oferta electoral en la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y en todas las provincias de Argentina”, completó Rodríguez Larreta. La renuncia de Bullrich a la candidatura sin generar conflictos internos parece ser el resultado de su gestión con miras a las legislativas.

“Apuesto al 2023″, dijo Bullrich en una carta difundida esta tarde, en la que afirmó: “La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que para esa elección no soy imprescindible ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar desde la conducción de mi partido en la construcción del futuro y no disputando un cargo en la Legislatura”, afimó.

La decisión fue adoptada por Bullrich luego de una reunión con el jefe de Gobierno, el miércoles pasado, y de otra que mantuvieron sus principales operadores que se hizo al día siguiente: allí se pusieron de acuerdo en la inclusión de dos candidatos de la ex ministra de Seguridad en la lista de Juntos por el Cambio de la Ciudad para diputado nacional y tres en la de legislador porteño, aunque también pidió puestos de diputados en la Provincia de Buenos Aires. Según lo conversado, la presidenta del PRO será también la encargada de cerrar las nóminas de candidatos en todas las provincias.

