Dani La Chepi se vacunó y le tiró un “palito” a Ivana Nadal: “el Covid no es una batalla de zombis”

Dani La Chepi mostró toda su felicidad al mostrar que recibió la vacuna contra el coronavirus. Así, la influencer de 41 años, quien tuvo un notable paso por la cocina de MasterChef Celebrity, donde cobró notoriedad, no pudo contener su emoción de estar inoculada.

No obstante, aprovechó las redes sociales para arremeter contra Ivana Nadal y sus controversiales teorías sobre las vacunas y el Covid.

A través de su cuenta de Instagram Dani La Chepi comparte distintos momentos de su día a día. Desde alguna tarea básica, pasando por actividades rutinarias con su hija y su novio, hasta posteos donde ella es la protagonista. En esta ocasión, no por su belleza, sino porque se vacunó contra el coronavirus.

En una clínica de zona norte, mostró como le dieron la primera vacuna contra el Covid, sin hacer mención a la marca, pero con mucha felicidad. Sin embargo, aprovechó el momento para acordarse de Ivana Nadal y su postura anti-vacunas.

“Chicas no es cualquier vacuna, estamos pasando por una pandemia. No es una batalla de zombies como dice Ivana Nadal”, arremetió La Chepi contra la influencer. Además agregó que no es chiste lo que ocurre y apuntó contra aquellos que siguen pensando que la vacuna tiene partido político o es una manipulación.

“Te contagias de Covid porque no liberas emociones”, “No está chequeado que el coso ese que te meten en la nariz confirme realmente si tenés o no este bicho”, “La bronca “baja las defensas” produciendo “bronquitis” y “Respiren aire puro”, han sido algunas de las polémicas declaraciones que ha dado Ivana Nadal desde el comienzo de la pandemia. Mostrando una postura negacionista, la diva se manifestó varias veces al respecto con frases que han causado repudio.