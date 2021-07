La Mesa de Enlace participará en el acto del 9 de Julio organizado por los autoconvocados del campo contra las políticas del Gobierno

Aunque la Mesa de Enlace dejó en libertad de acción para que cada una de las entidades que la integran decida por su cuenta, todas participarán de la “marcha ciudadana y federal” organizada por grupos de productores autoconvocados contra las políticas del Gobierno y a la que fueron invitados presidentes de las cuatro entidades agropecuarias. La movilización pretende trascender los límites del sector rural, sumando a otros actores de la economía afectados por las decisiones de la administración de Alberto Fernández, como los gastronómicos, transporte, turismo, hoteleros, industriales, comerciantes, constructores, entre otros. Todos se reúnen en defensa de la producción y el trabajo, y con los protocolos para prevenir el coronavirus.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, confirmó este domingo que tanto la entidad como él en persona adhieren y concurrirán al acto, y desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dijeron a Infobae que su titular, Jorge Chemes, será de la partida. También concurrirá el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, y este miércoles un plenario de Coninagro, que agrupa a los productores cooperativistas, decidirá si también lo hace su titular, Carlos Iannizotto.

Todo indica que Iannizotto también estará en San Nicolás. “En la medida que sea genuinamente de la producción, es un acto totalmente legítimo. Hay mucha efervescencia en el sector productivo, ya son varias las medidas del Gobierno que no condicen con la producción”, dijo esta mañana a CNN Radio.

Cierta resistencia inicial de Iannizotto, que se fue limando en los últimos días, se debió a declaraciones de Luis Etchevehere, extitular de la SRA y exministro de Agricultura y Ganadería del gobierno de Mauricio Macri. Esta mañana Iván Castellaro, productor de Armstrong (Santa Fe) y uno de los organizadores del acto central, recordó que había hablado con Iannizotto y que éste concurrirá. “Le conté que la política no tenía que ver ni en la idea ni el armado, que es una movilización de ciudadanos argentinos a la que se sumaron un montón de sectores que la están pasando realmente mal”, dijo.

En la ruta

Habrá reuniones en varias localidades, pero la principal, para la que los organizadores aguardan una importante cantidad de público, será en San Nicolás, a la altura del kilómetro 228 de la Ruta 9 en sentido a la Capital Federal, en un predio de entre 3 y 4 kilómetros de ancho, en el que se montará un escenario y habrá transmisión radial en vivo, para que quienes vayan en auto puedan escuchar sin acercarse demasiado y se mantenga la distancia social, explicó Castellaro al programa CNN Campo. “Hay motivos de sobra” para protestar, señaló.

“El campo viene siendo golpeado por las medidas del gobierno: desde el aumento de retenciones apenas llegó y una infinidad de medidas que solo trajeron más pobreza, hasta el cierre a las exportaciones de carne”, agregó Castellaro, que conversó al aire con Nicolás Pino, titular de la SRA, quien ratificó que su entidad y él en persona concurrirán a San Nicolás.

“Lo que hizo que nos unamos fue la necesidad de todos, hoy tenés las economías regionales, los productores lácteos y ahora también la ganadería -el único sector que no habían tocado- en mala situación por medidas del gobierno, y ni hablar de la agricultura. Todas las medidas son contra la producción”, dijo Castellaro, según quien la situación es mucho peor que cuando ocurrió el conflicto por la resolución 125, en 2008 y “por eso la gente sale a pedir que cambien el rumbo”.

Pino dijo a su vez que se había juntado con consignatarios y dirigentes del sector frigorífico y que éstos no pueden trabajar al 50%, como decidió el gobierno, porque con la inflación significaría el riesgo de fundirse. Y Castellaro notó que el Gobierno había dialogado “con sectores que no nos representan (en alusión al Consejo Agroindustrial y el consorcio ABC); a nosotros nos representa la Mesa de Enlace”.

“NO a los políticos”

Uno de los últimos comunicados de Autoconvocados que se publicó en esta jornada, precisa: “El encuentro de San Nicolás pertenece a los ciudadanos, NO a los políticos. Quienes organizamos y apoyamos el encuentro ciudadano en San Nicolás queremos reiterar nuestro pedido a todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores, de que se mantengan al margen de la convocatoria. El protagonismo pertenece a los ciudadanos de a pie. Si la política partidaria tiene un rol en esta movilización, es el de escuchar, con humildad y respeto, lo que quieren los millones de argentinos que hoy, por la razón que sea, no encuentran respuesta a sus necesidades y demandas”, señaló uno de ellos.

Otro precisó la asistencia a San Nicolás de productores de más de 100 localidades de 15 provincias argentinas. “Si bien se espera que el grueso de la concurrencia sea de la Provincia de Buenos Aires, seguido por otras cercanas, como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, algunos viajarán más de 1.200 km. para llegar. Es el caso de algunos productores agropecuarios de Salta. Casi a la misma distancia se encuentra Cipolletti (Río Negro), en donde se formó una delegación de empresarios de turismo, gastronómicos, comerciantes y propietarios de pymes que viajará a San Nicolás en representación de muchos otros”, asegura un pasaje.

“Desde nuestro sector, el mensaje es que dejen de buscar problemas donde no los hay. El problema de las exportaciones de carne lo creó directamente el gobierno, sin involucrar a los actores de la cadena; fue una decisión totalmente arbitraria. Tiene que levantar las restricciones y juntarnos a discutir. Si no se hace de esa manera, no se llega a buen puerto”, dijo Pino, el titular de la Sociedad Rural. “La posibilidad de solucionar esto está en manos del presidente, que tengo entendido es un hombre dialoguista e inteligente”, agregó el dirigente.

Con información de www.infobae.com