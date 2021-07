“Tiene miedo”: desde España, Ricardo Alfonsín criticó a la Unión Cívica Radical

Este martes, Ricardo Alfonsín disparó duras críticas contra la Unión Cívica Radical al sostener que el histórico partido “hoy tiene miedo y cree que fuera de Cambiemos no hay vida”. El embajador argentino en España no se guardó nada contra su partido al que acusó de no hacer ningún tipo de autocrítica por haber apoyado durante 4 años el gobierno de Mauricio Macri.

Conversando con Duro de Callar, el hijo del expresidente ícono del regreso a la democracia sostuvo que el corrimiento del partido centenario es producto de que “se cansó de no ganar elecciones” y marcó: “Es un error que se ha cometido muchas veces”. No quiso dar nombres de ningún dirigente en particular aunque aseguró que “hay muchos radicales que están enojados”.

Alfonsín sugirió que es necesaria una reconstrucción del partido radical aunque aclaró que “va a llevar tiempo que las personas entiendan que volvimos a ser el partido popular que hemos sido históricamente”. A pesar de la advertencia temporal, señaló que “hay mejor vida para los argentinos y para la Unión Cívica Radical por fuera de Cambiemos”.

En diálogo con Radio del Plata, el embajador argumentó que hoy el partido que integra Juntos por el Cambio representa a los sectores que antes los tildaban como el enemigo. “Ahora, nos ven como un íntimo amigo, pregúntense si esos sectores cambiaron o lo que cambió el partido”, expresó enojado Ricardo Alfonsín que desde 2019 está radicado en España.

Por fuera de las críticas a su partido, el exdiputado nacional advirtió por la variante Delta por el alto grado de contagios que trae consigo. Además, realizó un paralelismo entre salud y economía: “Hay diferencia de grados, la economía española no es la misma que la argentina, el virus afecta más a las personas con enfermedades preexistentes, la economía igual”.

