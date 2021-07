Está probado que el kirchnerismo tuvo vacunatorios VIP

El escándalo del Vacunatorio VIP tuvo su epicentro en el Hospital Nacional Alejandro Posadas que queda en el partido de Morón. La existencia de vacunados sin esperar el correspondiente turno para conseguir inmunización contra el coronavirus eyectó del gobierno a Ginés González García quien era ministro de Salud de la La Nación.

Luego de que se conociera la existencia del Vacunatorio VIP el gobierno difundió una lista de 70 personas que habían sido inoculadas con la Sputnik V antes de que les tocara el turno correspondiente ya que al inicio del proceso de vacunación la prioridad era el personal de salud.



En la lista estaban el periodista que reveló la situación Horacio Verbitsky. Y varios integrantes del gobierno nacional como el Canciller Felipe Solá , el embajador en Brasil Daniel Scioli, Carlos Zannini (Procurador del Tesoro ) y su esposa, los legisladores oficialistas Jorge Taiana y Eduardo Valdés y el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, entre otros. Alberto Fernández y sus colaboradores más estrechos estaban en el mismo listado aunque la vacunación del presidente de la Nación fue pública y la del resto no se difundió.

A raíz de la existencia del Vacunatorio Vip que funcionó en el ministerio de Salud y utilizó dosis que les correspondían al Hospital Posadas, se formó una causa judicial a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. El fiscal del caso es Eduardo Taiano que cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) la unidad que se especializa en casos de corrupción. La PIA, encabezada por Sergio Rodríguez hizo varias presentaciones en el expediente. Los imputados en el caso son González García y Lisandro Bonelli, sobrino del ex ministro y ex Jefe de Gabinete del ministerio. También están bajo investigación Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé trabajaba como secretario privado de González García-y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP- en tanto Collia ocupa actualmente, en la gestión de Carla Vizzotti, el cargo de subsecretario subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación.

La PIA analizó- a partir de la información oficial volcada en el expediente- la cantidad de vacunas que ingresaron al país y se distribuyeron en los centros de vacunación dependientes del gobierno nacional. E hicieron un seguimiento caso por caso de las personas que recibieron la vacuna en los días iniciales de la campaña de inmunización contra el coronavirus. El período estudiado por la PIA es el que va desde 29 de diciembre de 2020 hasta el 23 de febrero de 2021.

Los investigadores de la PIA recabaron todos los datos relacionados con el Hospital Posadas. En una presentación a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, la PIA resumió la información acumulada hasta ahora sobre el proceso de vacunación. En lo que respecta al Hospital Posadas -donde se concentró la vacunación VIP detectada- la fiscalía especializada en casos de corrupción detectó la existencia de 385 vacunados que no cumplen con ninguna característica del personal de salud.

La PIA hizo un listado -a partir de la base de datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC)- con todos los vacunados con una o dos dosis en el Posadas. Luego compararon esa lista con la de todo el personal que cumple funciones en el Posadas. Allí se incluyó al personal de planta permanente, a los contratados, a los designados de manera transitoria en la planta permanente, a los monotributistas no asistenciales, a los monotribustistas asistenciales, a los residentes y a los becarios. En el Posadas también se vacunó a gente que figura como “personal de salud” pero que no pertenecen a la nómina de ese Hospital. Fue entonces que la PIA cotejó esos datos con los de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). De esa manera se podría determinar quiénes son los que fueron vacunados y no revestían la calidad de “personal de salud”.

La fiscalía de Rodríguez determinó que en el Posadas trabajan 5477 agentes. El total de vacunados por el Posadas, según los datos del NOMIVAC, fue de 4386 y se aplicaron 5985 dosis. De ese total 5962 se aplicaron a personas catalogadas como “personal de salud”. En tanto que 19 personas vacunadas fueron anotadas como “personal esencial” y otras 4 de los que recibieron la inmunización fueron asentadas como “personas de 60 años o más”.

Se desprende de los datos que de las 4386 personas inoculadas, 4372 fueron catalogadas como “personal de salud”, 19 como “personal esencial” y cuatro como “personas de 60 años o más”.

De esas 4372 personas vacunadas en el Posadas solo 3789 se encuentran catalogadas como “personal de salud” en NOMIVAC y pertenecen efectivamente a la planta del hospital. En tanto las restantes 583 personas (diferencia entre 4372 y 3789) que se encuentran clasificadas como “personal de Salud”, no pertenecerían a la nómina del personal del hospital.

La PIA explicó que de esas 583 personas, existen 198 que se encuentran registrados en la base de datos del REFEPS, “pero no prestarían servicios en el Hospital Prof. Alejandro Posadas”. La conclusión del cotejo de los listados según la PIA es que: “En total habría 385 personas que fueron clasificada como “Personal de Salud” que cumplen con los siguientes requisitos: a) no prestarían servicios como “personal de salud” en el Hospital Prof. Alejandro Posadas; y b) no se encontrarían registradas en la base de datos del REFEPS como “Personal de Salud”.

El listado de esas 385 personas aún no se conoce. Quedará determinar cómo fue que se vacunaron si, según estableció la PIA, no forman parte del “personal de salud” que por entonces tenía prioridad para recibir la Sputnik V.

Fuente: Infobae