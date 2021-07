“Ahora no tendría problemas en enamorarme”: la frase de Nahir que ilusiona a su presunto novio

Para Matías Caudana fue amor a primera vista. “Quedé flechado”, le contó a un amigo el día que se cruzó con Nahir Galarza cuando visitaba a su abuela presa en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná.

Pasaron casi tres años y el joven posteó en sus redes: “Te amo mi amor”. Pero Nahir nunca blanqueó la relación. Es más: se enoja cuando los medios publican algo sobre el supuesto noviazgo.



“Ni siquiera lo conozco”, llegó a decir Nahir la primera vez. Tiempo después dijo que apenas lo vio unos segundos en un pasillo, “de casualidad”, y ahora no habla sobre el tema. A Infobae le dijo hace un tiempo que no es una actriz famosa como para que le inventen romances. “Siempre fui reservada con mi vida, nunca me enamoré y las cosas no van a cambiar”, aclaró por entonces.

Sin embargo, Caudana pareciera opinar lo contrario. Hoy publicó en Facebook fotos con Nahir durante algunos de los encuentros que tuvo con ella. En una de las imágenes aparecen besándose.

“Te amo mi amor sos la más hermosa, a tu lado quiero estar y acompañarte siempre. Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan buenita que me haces sentir cosas lindas todos los días. Nadie puede hablar de lo que no conoce ni juzgarte porque yo que te conozco se la clase de persona que sos, te amo mucho Nahir Galarza Kroh”, escribió Caudana en Facebook.

¿Lo publicó con la autorización de Nahir o fue un impulso? Hasta el momento, la joven de 22 años, condenada a perpetua por matar de dos balazos a Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre de 2017, con el arma reglamentaria de su padre policía, no opinó sobre esta noticia que la llevó, una vez más, a ser tendencia en Twitter.

“Esas fotos son viejas. Ahora no puede tener contacto con nadie por la pandemia”, dicen desde el entorno de Nahir.

El abogado de Caudana, Augusto Laferriere, en diciembre de 2018 tramitó el pedido de visitas al penal femenino de su defendido.

Caudana tiene 22 años, como Nahir. Hace tres años fue absuelto en un juicio en el que su padre fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico. “No dará notas porque eso a Nahir la enoja”, dijo su abogado. Es más, trascendió que, al principio, Nahir llegó a pensar que Caudana queria hacerse famoso usándola a ella.

Lo que no se puede negar es que Nahir recibe cartas de pretendientes. Uno de ellos le escribió desde Miami. Otro desde España. Pero la mayoría de las cartas son de apoyo, no tiene que ver con algo amoroso.

También recibe llamados o cartas de presos que le proponen encuentros. No sólo varones. Es más, según Nahir, una de sus amigas en la cárcel de Paraná se enamoró de ella y comenzó a acosarla, por eso la denunció.

En la primera entrevista que concedió a un medio, ante Infobae, Nahir habló sobre el amor:

-¿Tenés ganas de enamorarte?

-Nunca me enamoré, pero supongo que en algún momento va a pasar. De lo que sí estoy segura es que todo lo que pasé me sirvió para darme cuenta de muchas cosas. Creo que ahora tengo un pensamiento más libre, una mente más abierta. No repetiría muchas cosas. De verdad, no lo pensé pero creo que ahora no tendría problemas en enamorarme.

Quizá ese fue un mensaje para Caudana, a quien estaba por conocer.

“Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Hablamos por teléfono y nunca me importó lo que se decía de ella. No nos dimos ni un beso”, decía en un comienzo Caudana en una nota que le dio a Gente. Pero las fotos que posteó ahora dejan en claro que no sólo se besaron sino que mantienen una relación de más de dos años.

En el juicio en su contra, Nahir dijo que Pastorizzo no era su novio. También declaró que salía con otros jóvenes. “Incluso algunos eran amigos de Fernando”, dijo.

¿Caudana será una aventura más o una relación seria?

Por ahora, la respuesta la tiene Nahir y es un enigma.

Fuente: Infobae