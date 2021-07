«Si volvió el kirchnerismo es porque hicimos las cosas mal»: fuerte autocrítica de Cambiemos de cara a las elecciones

Rogelio Frigerio habló sobre la oposición y a modo de autocrítica, sostuvo: «Mucha gente sintió que la oposición tenía una agenda alejada de la gente». En ese sentido, remarcó: «Cuando la gente no puede llegar a fin de mes, vive con enorme angustia el cierre de su comercio o la perdida de su empleo». Por lo tanto, puso el foco en las elecciones legislativas 2021 y cuestionó que «los políticos se ocupen tanto de las candidaturas cuando la gente está a punto de bajar los brazos porque tiene los mismos problemas que hace 50 años».

Este miércoles, en diálogo con Radio Continental, el exministro del Interior manifestó: «Creo que eso no es lo que la gente está esperando de nosotros» por lo que afirmó: «Tenemos que plantear el debate de ideas, es decir, qué es lo que está haciendo el Gobierno con las cosas que a la gente le preocupan». Por lo tanto, sostuvo: «Tenemos que ocuparnos de las cosas que a la gente le quitan el sueño, no de la cuestión personal».

Si bien consideró que «la cuestión personal tiene que ser lo último», aclaró que «eso no significa que no esté de acuerdo con la competencia». En consecuencia, indicó que «si el Estado gasta miles de millones en las PASO hay que usarlas, pero eso no puede ser el centro de la discusión». En esa línea, aseveró: «Una vez que tomás la decisión de ser candidato ya está, tenés que salir a la calle y estar con la gente».

Frente a ese panorama, sostuvo: «Que no haya internas no puede ser un triunfo, la gente es la que más capacitada está para elegir» y agregó: «No está mal buscar un acuerdo, pero no puede ser leído como la derrota de un sector hacia otro». En ese punto, recalcó: «Está en juego la calidad y la salud de la democracia en este elección» por lo que afirmó: «Tenemos que estar todos».

«Necesitamos a todos, todos los matices y tenemos que aceptar esas diferencias internas», subrayó y agregó: «Sino aceptamos esos matices y esas diferencias para adentro, cómo vamos a aceptar expandirnos para afuera con generosidad y amplitud de criterio». Por último, Frigerio puso el foco en el Gobierno de Mauricio Macri y reconoció: «Si volvió el kirchnerismo es porque hicimos las cosas mal».

Con información de www.elintransigente.com