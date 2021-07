“Me voy a proponer”: luego de dar un paso al costado en las PASO, Patricia Bullrich reveló su futuro político

Las disidencias al interior de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires han llegado a su fin luego de que María Eugenia Vidal confirmara que será la candidata a diputada y Patricia Bullrich declinara su candidatura para las PASO. Anoche, la presidenta del PRO reveló cuál será su futuro político: “No me bajé de una pelea, me voy a proponer como una de las candidatas en 2023”.

Entrevista por W Ver y reVer, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri explicó los motivos de su decisión y dejó varios títulos fuertes. “Está confirmado que va a haber internas, Ricardo López Murphy va a participar de las PASO en Juntos por el Cambio”, confirmó Bullrich respecto de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Optó por no referirse a las internas en la provincia de Buenos Aires.

Respecto de las motivaciones que la llevaron a declinar su candidatura a diputada, le bajó el precio al cargo de diputada nacional al sostener “quería ir a lo principal, no a lo secundario, tenemos 116 diputados y mi diputación no cambiaba nada”. Destacó que de ahora en más recorrerá el país como presidenta del PRO para definir las listas de Juntos por el Cambio.

En el programa de TN le pidieron que opine acerca de María Eugenia Vidal a la que calificó como “una gran gobernadora” y adelantó que “vuelve con todo”. Sin embargo, no perdió la oportunidad de dejar un fuerte mensaje: “Yo le ganaba, hoy me llegó la última encuesta ya después de haberme bajado, pero no era de interés, quería hablarles a los argentinos, no a los diputados”.

Antes de finalizar el diálogo, dejó un mensaje para el núcleo duro de Juntos por el Cambio afirmando: “En la primera gestión nos quedamos, no hicimos los cambios que teníamos que hacer. Macri fue a fondo en muchos temas pero no lo suficiente en otros”. Expresó no sentir enojo con el expresidente por su postura en la interna y apoyó su decisión de haberse ido a Europa.

