Coronavirus en Argentina: confirmaron 457 muertes y 19.423 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 457 muertes y 19.423 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.593.763 y las víctimas fatales son 97.439.

Por otra parte, en las últimas 24 horas, fueron realizados 117.227 testeos, con una positividad del 16,56%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 17.308.884 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 289.846 casos positivos activos en todo el país y 4.206.478 recuperados.

Del total de muertes reportadas, 238 son hombres y 215 son mujeres. Cuatro personas, tres de la provincia de Buenos Aires y una de la provincia de Córdoba, fueron registradas sin datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 5.546 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 64,6% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 62,1%.

De los 19.423 contagios, 5.985 son de la provincia de Buenos Aires, 1.092 de la ciudad de Buenos Aires, 369 de Catamarca, 693 de Chaco, 224 de Chubut, 23 de Corrientes, 2.651 de Córdoba, 773 de Entre Ríos, 464 de Formosa, 296 de Jujuy, 300 de La Pampa, 147 de La Rioja, 543 de Mendoza, 188 de Misiones, 222 de Neuquén, 269 de Río Negro, 635 de Salta, 328 de San Juan, 405 de San Luis, 119 de Santa Cruz, 2.106 de Santa Fe, 678 de Santiago del Estero, 28 de Tierra del Fuego y 885 de Tucumán.

Con respecto a la campaña de inmunización, este miércoles comenzó la vacunación libre -sin turno previo- para mayores de 45 años en la provincia de Buenos Aires y, a partir del viernes 9 de julio, el beneficio se extenderá hacia los mayores de 40. Según el informe elaborado por la Dirección Nacional de Población a partir de la base de Renaper y a que tuvo acceso Télam, la PBA es la que más cantidad de dosis totales aplicó en todo el país. Al día de la fecha, ya fueron inoculadas 6.901.722 personas (54,25%) con el primer componente y 1.711.135 (13,45%) con el segundo.

Para mantener el ritmo de vacunación, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que se instalarán nuevas postas en estaciones de trenes, clubes y otras instituciones barriales. Además, adelantó que habrá una jornada de concientización casa por casa para alentar a que la gente se vacune.

“Es un paso más que va en la dirección correcta y hace falta valorarlo. Si no, estamos acostumbrados a que todo el tiempo tratan de incentivar el desánimo y matarnos el amor propio. No lo van a hacer porque hemos trabajado muy duro para llegar aquí. Nos estamos acercando en 31 distritos a las ciudades seguras”, apuntó Kicillof en una conferencia de prensa, donde además advirtió acerca de las variantes Delta Plus y Epsilon.

“Si ingresan estas cepas, el esfuerzo que hemos hecho se puede ver malogrado porque la velocidad de propagación de estas variables es infernal”, dijo ayer.

Desde el inicio de la campaña de vacunación, en diciembre de 2020, la Argentina recibió 27.615.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V; 6.768.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la OMS; y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford, cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

Según los datos del Monitor Público de Vacunación, fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 25.911.143 vacunas, de las cuales 23.317.413 ya fueron aplicadas: 18.577.434 personas recibieron la primera dosis y 4.739.979 cuentan con el esquema completo de dos dosis.

Entre los más de 23 millones de inmunizados hay 3.602.278 trabajadores de la salud; 2.863.750 personas consideradas “estratégicas”, como integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario; 1.267.158 personas de 18 a 39 SIN factores de riesgo; 1.234.685 personas de 40 a 49 SIN factores de riesgo; 4.643.094 personas de 18 a 59 CON factores de riesgo; 1.108.757 personas de 50 a 59 SIN factores de riesgo; y 8.530.739 adultos mayores de 60 años.

Con información de www.infobae.com