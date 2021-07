Martín Seefeld se quebró al recordar a su amigo que murió en la voladura de la AMIA

Este 18 de julio se conmemoran 27 años de aquel momento de terror en la Asociación Mutual Israelita que marcó la historia argentina para siempre. El actor Martín Seefeld estuvo de visita en Los Mammones y protagonizó un momento cargado de emoción.

En una parte de la entrevista, Jey Mammon recuerda que estamos cerca de la fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario del atentado y decide preguntarle a Martín Seefeld sobre el tema que leyó y le impactó.

Sobre el hecho ocurrido en el barrio de Balvanera, el ex protagonista de Los Simuladores comienza confesando, “Fue raro y hermoso lo que me pasó”. Contó que el 17 de junio de 1994 su amigo Fabián lo invitó a ver la final de Brasil contra Italia.



“Nos sentamos en el piso, estábamos viendo el partido y me dijo ‘quiero ver el partido con vos solo’. De la nada, me agarró la cara y me dio un beso en la mejilla. Me soltó la cara, agarró la pizza y siguió comiendo”, relató.

Martín Seefeld recuerda esa noche como maravillosa, sin saber lo que le esperaba algunas horas más tarde. Contó que se despidieron a la 1 de la mañana del 18 de junio de 1994 y a las 9 de la mañana, cuando estaba yendo a trabajar lo llamó la mujer de Fabián en un estado de desesperación.

Por teléfono le pregunta, “¿No te enteraste?, a lo que le responde ,“¿Qué pasó?”. Fue ahí cuando le dio la noticia de que habían volado la AMIA. Todavía sin entender mucho, el actor recibió la noticia que lo dejó en shock.

“Fabian estaba en la AMIA. A la madrugada murió su papá y estaba haciendo unos trámites”, le contó la mujer. “Ella, que es católica, lo quiso acompañar, pero él le dijo ‘no es un lugar para vos’. Se quedó en su casa y se salvó”, aclaró Seefeld.

A casi 27 años de aquel momento, el actor dijo que no puede entender cómo la causa todavía sigue sin resolución y que es vergonzoso que aún no haya justicia.