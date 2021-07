Yanina Latorre disparó contra Cristiana Sinagra: “Se embarazó del marido de su amiga”

La inesperada guerra que comenzó entre Cinthia Fernández y Diego Jr. Maradona continúa expandiéndose sumando nuevos protagonistas. El miércoles por la mañana, Yanina Latorre arremetió contra Cristiana Sinagra y la acusó de haber traicionado la confianza de su amiga acostándose con su marido.

Todo comenzó con un video que compartió Diego Jr. Donde se lo veía besando en la boca a su hijo. Al ver las imágenes, Cinthia Fernández aseguró en las redes que era “un asco” lo ocurrido. Rápidamente, la madre del italiano salió a defenderlo y Yanina Latorre, por su parte, defendió a su compañera.

“Esta es la señora Fernández, madre de tres hijos que insulta a mi hijo instigando a la violencia porque besó a mi nieto”, aseguró Cristiana Sinagra quien agregó: “Es fundamental decir que la señora no conoce a mi hijo ni a mí. Ahora lo tendrá que decir ante un juez con la esperanza de que acabe esta injusticia gratuita y esta vergüenza. NO JUZGUE Y NO INSULTE SIN SABER!!!! ESPECIALMENTE NO INSULTE!!!”.

El miércoles en “Los Ángeles de la Mañana”, Yanina Latorre salió a defender a su compañera de panel disparando con munición pesada contra Cristiana, quien tuvo una relación extramatrionial con Diego Maradona en Italia. “Banco mucho a Cinthia. Vergüenza es lo que hizo Cristiana”, comenzó.

“Claudia y ella eran amigas, y se embarazó del marido (Maradona). Me indigna”, aseguró Latorre quien actualmente está varada en Miami con su familia. “De qué habla esta señora Cristiana, que era amiga de Claudia, iba a la casa, se juntaban…”, siguió la panelista.

“Es todo verdad, le vendía ropa, y después se engrampaba al marido y tuvo un hijo. Eso es una vergüenza, quedar embarazada del marido de una amiga, no estar opinando de que el hijo le dio el beso en la boca al nene, que puede o no gustar. Es una vergüenza esta señora, que le vaya a hacer juicio a los otros”, cerró.