El último adiós a Carlos Reutemann, en la intimidad, y con presencia de referentes políticos

Este jueves a las 10, lo restos del ex gobernador Carlos Reutemann serán trasladados a un cementerio privado. A pedido de su círculo familiar más íntimo, la despedida del senador nacional fue "íntima" y "rápida". Comenzó a las 16 del miércoles en la empresa de sepelios Serca.

Hasta el lugar, además de sus familiares directos, se acercaron altas personalidades de la política y de la justicia santafesina a brindarle el último adiós, como por ejemplo el presidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez y María Angélica Gastaldi, otra integrante del máximo tribunal.

"Vine a despedir a un amigo de toda la vida", dijo Gutiérrez en diálogo con la prensa apostada fuera de la sala. Y añadió: "Un hombre respetuoso de los tres poderes del estado. Siempre tratando de escuchar, de evitar los problemas, de diálogo y muy respetuoso".

"Pero yo acá no estoy como ministro de la Corte. Estoy como amigo personal de él. La verdad que lamentable. Creo que un sector ha sido injusto con Reutemann. Asumió el compromiso de ser gobernador de la provincia y creo que fue un muy buen gobernador", añadió.

Lo recordó como un hombre sencillo: "Manejaba su auto, no existía el ceremonial. Se preocupó mucho por Santa Fe; en su momento no le importó si tenía que enfrentar al presidente. Todo a su manera, muy particular; era un hombre de hablar poco".

Desde el punto de vista personal, Gutiérrez dijo que Reutemann le deja "un ejemplo de cómo se debe ejercer la función pública. Con efectos y con errores, pero fundamentalmente un hombre muy honesto".

Federico Reutemann, sobrino del "Lole", anticipó que el último adiós será "lo más sencillo posible en un entorno familiar, sin arreglos florales, a pedido de las hijas y la señora".

Celia Arena, actual ministra de Género y Diversidad, se acercó a despedir a quien fue uno de sus compañeros de militancia. "Construimos una relación que va mucho más allá de lo político porque después nuestros caminos se separaron pero una relación muy fuerte desde lo afectivo".

"Una persona muy generosa", dijo Celia Arena al borde del llanto. "Es difícil hablar. Hablábamos seguido, la relación iba más allá de lo político. Una persona super respetuosa del pensamiento de los demás. Siempre me acompañó y pudimos hablar sobre esas cuestiones en las que no coincidíamos".

Fallecimiento

El exgobernador de la provincia, Carlos Reutemann, falleció este miércoles a los 79 años en un sanatorio de la ciudad de Santa Fe como consecuencia de una serie de trastornos digestivos agravados por otros problemas de salud.

Reutemann llevaba muchos días internado y su estado se había agravado este martes, cuando las autoridades del sanatorio convocaron a los familiares del ex mandatario santafesino. El senador había vuelto a mostrar sangrados digestivos, sumados a un cuadro de anemia y deshidratación. Las autoridades del sanatorio incluso habían considerado poco apropiado trasladarlo a una sala de terapia intensiva.

De hecho, la noche del martes había circulado la versión de su fallecimiento y algunos medios incluso la publicaron. Sin embargo, eso fue desmentido por su hija Cora, quien además expresó su enojo por los rumores, que entre otras cosas desencadenaron una cantidad de pésames que empezaron a enviarle cuando circuló la falsa noticia.

Este miércoles, fue la propia Cora quien confirmó el fallecimiento a través de Twitter, mientras otros familiares lo hicieron por otras vías.

El ex gobernador había ingresado al sanatorio Santa Fe el pasado 30 de mayo con un cuadro de anemia y deshidratación después de algunos días de internación. Luego de haber atravesado una primera internación y un traslado de urgencia a Rosario, donde permaneció en el Sanatorio Parque, experimentó mejoras temporales y hasta pudo recibir a algunos integrantes de su familia en esa oportunidad.

Con información de Uno Santa Fe