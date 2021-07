Florencio Randazzo va por todo con un insólito reclamo a Cristina Kirchner: “Es parte de la trampa”

A días de haber anunciado su candidatura para las elecciones legislativas 2021, el exministro del Interior, Florencio Randazzo, volvió a diferenciarse tanto del kirchnerismo y el macrismo. En declaraciones televisivas, el exfuncionario realizó un insólito reclamo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y recordó su última conversación. También desmintió haber hablado con ella este año. “Es parte de la trampa”, señaló.

“No hay vuelta, voy a ser candidato”, afirmó Randazzo en diálogo con los periodistas de LN+. El exfuncionario aseguró que está conformando un espacio, “un frente que tiene por objetivo resolver los problemas que hoy tiene Argentina”, aseguró. Asimismo, aclaró que no representa “el lado B del peronismo” sino que son un espacio más grande sino que buscan ser algo más grande con más fuerzas políticas.

En esa línea, contó que lo acompañan dirigentes del socialismo, del radicalismo y del peronismo. En medio de la entrevista Jonatan Viale le preguntó si no será el nuevo Sergio Massa, a lo que el exministro le respondió: “No existe el amor, existen las pruebas de amor. Este nuevo espacio tiene nuevos valores. Uno de los principales valores que debe tener es el prestigio”.

Distanciamiento del kirchnerismo

Tras ello, manifestó su recuerdo y su insólito reclamo a la Vicepresidenta con al cual no habla desde el 2017. “No fui testimonial en la lista del 2009, decidí decirle que no a Néstor Kirchner. En el 2015 dije que no iba a ser candidato a Gobernador. Sostuve la palabra, dije que no estaba de acuerdo”, narró ante las cámaras. Además, indicó que en el 2017 le ofrecieron ser primer diputado nacional.

“Le dije que no a Cristina, decidí competir siendo primer candidato a senador sabiendo que no iba a tener ninguna posibilidad y sostuve la palabra”, expresó Randazzo y agregó: “Esa fue la última conversación con Cristina en 2017”. Tras ello, el exfuncionario afirmó que la versión que circuló sobre su encuentro con la Vicepresidenta este año es mentira y que “es parte de la trampa que nos tienen sometidos los dos espacios políticos”.

