¿Cuál fue la verdadera causa de la muerte de Reutemann?

El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, explicó las razones de muerte del senador nacional Carlos Reutemann.

El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, atendió personalmente a Carlos Reutemann, quien falleció este miércoles en Santa Fe. De acuerdo a lo que explicó, el exgobernador sufrió una “desviación o complicación de su enfermedad hepática”. Consideró que había sido un buen paciente pero, sobre todo, resaltó rasgos de su personalidad.



La relación entre ambos se forjó en 2008. “Por la columna lo he atendido muchísimos años. Una vez cuando iba a Buenos Aires en el viaje hizo un dolor agudo en el abdomen, cuando pasó por Rosario me vino a ver y tenía una disección del tronco celíaco que es la principal arteria del abdomen y en pocas horas le colocamos un stent y desde ahí nos tenía una confianza muy grande”, indicó. Y precisó en torno a un recuerdo: “Estaba internado acá cuando se votó la 125. Votó la senadora Latorre, lo llamaba cada dos minutos, me queda como anécdota”, contó.



Villavicencio explicó en relación al deceso de Reutemann: “Falleció de una desviación o complicación de su enfermedad hepática que lo llevó a una cirugía. Es una enfermedad neoplácita, un cáncer de los conductos biliares. Esto tuvo una muy buena resolución en una cirugía en 2017 en Nueva York”, comenzó. “Los dos primeros años estuvo perfecto y a partir de 2019, 2020 comenzó con una obstrucción parcial de la vena porta que lleva toda la sangre al hígado”.

“A raíz de la cirugía, no del cáncer, se produjo una subobstrucción de la vena porta con una hipertensión portal denominada prehepática, antes del hígado. Esto condiciona la formación de várices en todo el tubo digestivo, las más importantes están en el estómago y el esófago, él tenía también en el intestino grueso y en el delgado pero la más importante de sangrado la tenia en la anastomosis entre el hígado conservado y el tubo digestivo, es lo que se llama una várice atípica. Esto fue el 8 de mayo cuando se decidió trasladarlo a Rosario”, continuó.

“Corregido eso también, se intentó corregir con éxito la obstrucción de la vena porta a través de varios stent y luego de eso fue dado de alta de nuestra institución el 21 de mayo, pero con una enfermedad imposible de modificar”, lamentó.

Consultado acerca de que si el senador había sido un “buen paciente”, observó: “Lole era una persona muy especial para esto, era buen paciente desde el punto de vista de su entrega inicial pero después, seguir las indicaciones médicas le costaba un poco. Era muy buena persona, muy sensible, que daba gusto atender y trabajar en recuperarlo de alguna manera”. Además, Villavicencio recordó que Reutemann “estaba vacunado contra el Covid y le tenía un miedo reverencial, estaba aislado antes y prácticamente también después”.

El descanso en paz

A pedido de su familia, la despedida de Carlos Reutemann se desarrolló de forma «íntima» y «rápida». Sus restos fueron trasladados al cementerio Lar de Paz.

Los restos del senador Carlos Reutemann, quien falleció ayer a los 79 años, fueron despedidos por sus familiares y un reducido grupo de allegados en una sala velatoria y a media mañana fueron trasladados a un cementerio privado de la localidad de Monte Vera.

Su esposa, Verónica Ghío, y sus hijas Cora y Mariana, resolvieron que tanto la despedida en la sala como la ceremonia en el cementerio sea «íntima y rápida».

Un grupo de amigos del exgobernador se acercó a la sala de la empresa Serca, en Saavedra al 2900, para saludar a sus familiares una vez que se abrieron las puertas, ayer a las 16.

Entre otros, estuvieron los ministros de la Corte Suprema de Justicia provincial Rafael Gutiérrez y María Angélica Gastaldi, y la exvocera de Reutemann y actual ministra de Género y Diversidad de Santa Fe, Celia Arena.

Gutiérrez dijo que «Lole» brindó «un ejemplo de cómo se debe ejercer la función pública» y resaltó su «honestidad«. «Pero yo acá no estoy como ministro de la Corte. Estoy como amigo personal de él. La verdad que lamentable. Creo que un sector ha sido injusto con Reutemann. Asumió el compromiso de ser gobernador de la provincia y creo que fue un muy buen gobernador», añadió.

Lo recordó como un hombre sencillo: «Manejaba su auto, no existía el ceremonial. Se preocupó mucho por Santa Fe; en su momento no le importó si tenía que enfrentar al presidente. Todo a su manera, muy particular; era un hombre de hablar poco».

En tanto Arena contó que con el expiloto de Fórmula 1 la unió «una relación que fue mucho más allá de lo político» y que hablaban «seguido» pese a que sus caminos «se separaron».

Su sobrino Federico Reutemann contó que por decisión de la esposa y las hijas del senador la despedida sería «lo más sencilla posible, en un entorno familiar, sin arreglos florales».

El ingreso a la sala de velatorios observó los protocolos vigentes por la pandemia de coronavirus y en la entrada había una lista de allegados que contaban con la autorización de la familia para acercarse al féretro.

Otras de las personas que estuvieron fueron su hermano Enrique Reutemann y su primo, el exdiputado nacional Julio Gutiérrez.

Con información de Radio Rafaela