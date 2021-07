Carlos Zimerman: "El Concejo no es para tibios ni miedosos"

Carlos ZIMERMAN, del Movimiento Nacional de Militancia Radical, que a nivel nacional tiene como líder indiscutido a Luis Changui Cáceres, habló sobre los concejales actuales y los que podrían venir. Sin guardarse nada, dio declaraciones explosivas.

"Cuando veo quienes pueden ser los próximos concejales me da escalofríos, es lamentable la oferta que tenemos y seguramente los más contentos son los "malandras" que hoy nos gobiernan".

"El Concejo no es para tibios, hay que tener la mochila vacía para poder decirle a Castellano que sea más digno y que le deje de hacer rotondas a sus amigos,que esa plata la invierta en comprar vacunas, la Municipalidad lo puede hacer, pero él también es tibio como los concejales que están hoy supuestamente trabajando por los rafaelinos, cuando en realidad lo hacen por ellos mismos. En el actual Concejo hay dos excepciones que son Lisandro Mársico y Brenda Vimo, los demás no sirven ni para vender "tutuca" en el Boulevard Santa Fe."

"Yolanda Serra, con todos sus años encima, es más fuerte y combativa que todos los concejales juntos, si ella estaría en el Concejo seguramente Castellano no habría hecho rotondas inútiles. Ella hubiese pegado el grito en el cielo y esa plata habría ido a donde realmente tiene que ir"

"Un Concejal tiene que ganar lo mismo que un maestro municipal, que alguien me diga la razón por la que ganan el triple que una maestra de uno de los jardines. Es una inmoralidad y encima no hacen nada más que avalar negociados, ya sea por acción o por omisión".

"Los peronistas son tan inmorales que especulan con la pandemia y lo ponen como candidato a Racca, son impresentables.."

"Al Concejo no se puede ir a calentar sillas, hay que ir a trabajar y dejar la vida adentro, hay que putear cunado haga falta sin miedo alguno".

"Cuando Castellano me explique lo de la rotonda de Fanti y de Yrigoyen y me convenza que no la hizo para sus amigos, voy a pedirle perdón en forma pública, hasta que ello pase, para mí va a seguir siendo un negociado".

"Rafaela merece un Concejo con gente digna, honesta y que no tenga miedo de hablar y denunciar, mientras ello no ocurra, los peronistas van a seguir malgastando los fondos públicos y haciendo negociados".