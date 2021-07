Los 9 puntos de una nueva proclama kirchnerista firmada por políticos, sindicalistas, artistas y profesionales

Al celebrase el 205 aniversario de la declaración de la Independencia, un nutrido grupo de políticos, sindicalistas, artistas y profesionales de distintos sectores que apoyan al gobierno de Alberto Fernández reclamaron “alternativas viables” y transformadoras” para sacar al país adelante en medio de crisis económica y social que desató la pandemia de coronavirus.

“Independencia económica es más justicia social, trabajo digno, salarios justos y producción nacional”, señalaron en una proclama frente a la incertidumbre de la sociedad, las dificultades impensadas y de reducción del bienestar en todos los órdenes vitales que el COVID-19 generó a nivel mundial.

La carta se dio conocer en medio de la multitudinaria marcha del Campo, en San Nicolás, donde dirigentes agropecuarios de la Mesa de Enlace calificaron al Gobierno de “mentiroso” y le pidieron que “dialogue y no destruya al país”.

En la misiva señalaron que la crisis no es igual para todos. “Hay claros perdedores y ganadores. La desigualdad entre los más ricos y los más pobres ha aumentado en forma inédita”, denunciaron al poner como ejemplo que el salario promedio perdió, desde el 2015, más de un cuarto de su poder de compra; que cerraron más de 45.000 PYMES, comercios y cooperativas; que se destruyeron miles de empleo y creció la marginalidad laboral.

“Mientras tanto, siguen multiplicando sus ventajas los especuladores especializados en maniobras financieras y cambiarias; quienes toman provecho de posiciones dominantes en mercados monopólicos u oligopólicos; quienes se benefician por rentas diferenciales ante mayores precios internacionales para aumentar, sin justificación de mayores costos, sus precios locales, como resulta tan evidente en el brutal encarecimiento de los alimentos en nuestra mesa”, sostuvieron en un tono crítico.

Los actores políticos y sociales firmantes de la proclama recordaron que una parte de la dirigencia empresaria reclama reformas impositivas y previsionales regresivas; que “son las recetas antipopulares, que una y otra vez condujeron a la recesión, la pobreza, la destrucción de capacidades productivas y cognitivas, el retroceso socioproductivo y geopolítico, y la dependencia, resultados propios de un rumbo inverso al del desarrollo”.

Por eso, en la carta se hizo hincapié en que es responsabilidad de las dirigencias -no sólo política sino económica, sindical y de todos los ámbitos de nuestra sociedad- construir respuestas edificantes para atender la emergencia sanitaria, económica y social. “Mucho más, cuando parte de esas dirigencias no es ajena a los hechos que condujeron a la crisis”, advirtieron.

“De la crisis económica se sale con Producción y Trabajo. De la crisis social se sale con una justa distribución del ingreso, de la riqueza y de las cargas, en relación con la capacidad contributiva. Sin esperar ‘derrames’ que nunca se produjeron ni se producirán”, dijeron en alusión a las promesas incumplidas del ex presidente Mauricio Macri.

Y agregaron: “Es imprescindible una enérgica reposición de derechos universales, que son la fuente de la justicia social, y que deben desplazar a las ideas de políticas focalizadas, promovidas por el FMI y el Banco Mundial, típicas de la beneficencia que, en lugar de perseguir la inclusión, están dirigidas a debilitar la lucha contra la profundización de la exclusión”.

Ante la emergencia que atraviesa el país, consideraron que es imperioso el protagonismo de todos los argentinos y argentinas trabajadores, jubilados, estudiantes y profesionales, “quienes no viven de rentas, quienes no escondemos nuestros ahorros en guaridas fiscales, quienes no especulamos ni en la bicicleta financiera ni en la cambiaria, quienes cumplimos con nuestras obligaciones con la comunidad y pagamos los impuestos, quienes nos levantamos cada día para producir”.

Insistieron en que esa debe ser la respuesta ciudadana a la convocatoria de movilizar los recursos y capacidades nacionales para “poner a la Argentina, devastada por los cuatro años de neoliberalismo macrista y los efectos de la pandemia, nuevamente de pie”.

Los 9 puntos más importantes de la proclama:

- El Estado debe cumplir un rol central, interviniendo, regulando, supervisando, orientando, planificando, generando incentivos y oportunidades para los sectores claves de la economía, produciendo bienes y servicios que favorezcan la integración social y territorial de la Argentina.

- El trabajo y la producción deben organizarse, conforme a las exigencias del desarrollo económico y social de la Nación. Con el propósito de abolir toda forma de explotación; de terminar con el trabajo infantil; de eliminar las brechas laborales y salariales entre varones y mujeres; de reducir la jornada laboral conforme con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, el crecimiento de la masa salarial y la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras no vivan para trabajar sino que trabajen para vivir.

- Puesto que el consumo representa cerca del 75% del PBI, la reactivación del mercado interno debe sostenerse en el estímulo de la demanda efectiva con el imprescindible aumento de salarios e ingresos de la población.

- Debe atenderse la consistencia macroeconómica y la necesidad de alejar la restricción externa, en tanto limitante para la sostenibilidad del crecimiento. Siempre -y simultáneamente- priorizando el objetivo central e ineludible de mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro país y de nuestro pueblo.

- Estas reflexiones sobre la política económica y su dinámica, exhiben la insoslayable necesidad de una inmediata y sustantiva distribución del ingreso y la riqueza, que no sólo es un imperativo de justicia social, sino una condición necesaria del desarrollo económico autónomo.

-La industria, el comercio, los servicios, las actividades agropecuarias, la pesca y la minería son todas necesarias para la reconstrucción de la Argentina. Afortunadamente, en nuestro país pueden desarrollarse plenamente todas ellas, preservando el ambiente. Pero, esas actividades deben articularse en cadenas productivas aguas arriba y aguas abajo, evitando la conformación de enclaves exportadores.

-Diversificar la estructura productiva y dar valor a las exportaciones, es una tarea sustantiva. Políticas que cierren la brecha de productividad intersectorial de la estructura productiva son determinantes para superar la restricción externa.

- La inversión, tanto pública como privada, ocupa un lugar central y debe ser impulsada priorizando la competitividad sistémica y la diversificación productiva, de acuerdo con el interés nacional.

- Debemos considerar la explotación de nuestros recursos naturales como un bastión de soberanía política y económica, y de resguardo estratégico, que no deben dilapidarse.

Firmantes:

Pablo Moyano (Sec. Gral. Adjunto Camioneros) - Hugo Yasky (Sec. Gral. CTA) - Fernanda Vallejos (Dip. Nacional) - Raúl Zaffaroni (Ex ministro de la CSJ) - Guillermo Moretti (Vice Pte. UIA) – Pedro Salas (SRA Córdoba) - Pedro Pertti (GriTo Alcorta) - Andrés Gallardo (Pte. Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Económicos y Sociales y la Doctrina Fransciscana) - José Ernesto Schulman (Pte. Liga Argentina por los DDHH) - Daniel Yofra (Sec. Gral. de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso) - Juan Carlos Alderete (CCC - Dip. Nacional) - Pablo Micheli (Movimiento Político Cultural y Ecológico para La Unidad) - Sonia Alesso (Sec. Gral. CTRA) - Roberto Baradel (Sec. Gral. SUTEBA) - Daniel Tano Catalano (Sec. Gral. ATE Capital) - Walter Correa (Dip. Nacional – Sec. Gral, Federación del Cuero FATICA) - Hugo Cachorro Godoy (Sec. Gral. ATE) - Ricardo Peidró (Sec. Gral. de CTAA) - Omar Plaini (Sec. Gral. Canillitas – senador provincial)- Norberto Di Próspero (Sec. Gral. APL) - Edgardo Llanos (Sec. Gral. APA) - María Raigada (Senadora Provincial) - Guillermo Wierzba (Director BNA) - Claudio Lozano (Director BNA) Ricardo Nissen (Inspector General de Justicia) - Yamile Socolowsky (Sec. RRII CONADU) – Raúl Durdos (Sec. Gral. SOMU) - Felisa Miceli (Ex Ministra de Economía) - Raúl Hutín (Directivo Fund. Protejer) Roberto Feletti (Sec. Administrativo, Senado Pcia. de Bs.As.) - Jorge Marchini (Economista) - Francisco Dos Reis (Pte. CEEN) - Juan Ciolli (VPte. CEEN) - Cecilia Roth (Actriz) - Luisa Kuliok (Actriz) - Daniel Tognetti (Periodista) - Marcelo Figueras (Escritor) - Francisco Paco Olveira (Cura Opción Preferencial por los Pobres) - Eduardo de la Serna (Cura Opción Preferencial por los Pobres) - Jorge Elbaum (Llamamiento argentino judío) – Guillermo Prein (Pastor) - Juan Ramos Padilla (Juez) – Alicia Castro (Internacional Progresista) – Eduardo Barcesat (Constitucionalista) Matias Cremonte (Asoc. Latinoamericana de Abogados Laboralistas - ALAL) - Héctor Gallego Fernández (Dip. Nacional) - Lia Caliva (Dip. Nacional) - Marcelo Koenig (Dip. Nacional) - Juan Pablo Olsson (Coord. Internacional Progresista Argentina) - Jorge Cholvis (Constitucionalista) - Carlos Valle (Federación de Jubilados) Pedro Wasiejki (Sec. Gral. FeTIA) Curas Opción Preferencial por los Pobres - FATICA (Federación Argentina de los trabajadores del cuero y afines) - Regional del Oeste CGT (Merlo, Moreno, Marcos Paz) - Corriente Peronista 13 de Abril.

Con información de www.infobae.com