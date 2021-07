El increíble plan del padre de Nahir Galarza para que su hija no fuera presa y el detalle que lo hizo fracasar

Marcelo Galarza estaba desesperado. La idea de que su hija pase el resto de su vida en la cárcel lo atormentaba. El policía se sentía culpable por haber dejado su pistola reglamentaria arriba de la heladera. El arma con el que Nahir mató, según ella por accidente, a Fernando Pastorizzo el 29 de septiembre de 2017 en Gualeguaychú. Corrían las primeras horas después del asesinato, cuando Galarza le planteó a uno de los abogados:

-Si sirve que me haga cargo yo del hecho para que ella no vaya presa, lo hago. Mi vida no importa. Prefiero pudrirme yo en la cárcel antes de que le pase a ella. Pónganse en mi lugar. Uno hace lo que sea por su hija.



Pero el abogado le dijo que eso no correspondia, que no era la verdad, y que -por otro lado- había pruebas que la incriminaban a ella.

-Marcelo, una cámara de seguridad la registró después del homicidio.

Lo de Galarza fue un rapto. Luego se mostró arrepentido por su plan.



“Nahir nunca hubiese permitido eso. Que su padre tomara el lugar de ella. Galarza estaba destrozado, quiso sacrificarse para que ella no fuera presa, pero no había chances de eso. Además ella se sintió culpable porque tuvo miedo de que inculparan a su padre o lo echaran de la Policía”, dice un allegado a la familia de Nahir, condenada a perpetua por el crimen de Pastorizzo,

El tiempo pasó y Nahir declaró en el juicio que todo fue un accidente. Que Fernando tomó el arma de la heladera, se la apoyó en la panza, la maltrató y después se fueron en moto hasta la casa de la abuela de Nahir, donde de acuerdo con la versión de la acusada, ella le sacó la pistola 9 milímetros, que se disparó dos veces “por accidente”.

“La mente se me puso en blanco. Escuche una detonación y después otra. Me quedé aturdida. No quise matarlo. Jamás se me cruzó por la cabeza matar a alguien”, declaró hace poco más de tres años.

La abogada Raquel Hermida Leyenda, la última en sumarse a la defensa de Nahir, habló al pasar de una teoría sorprendente. “Hasta dudo que Nahir haya sido la que disparó”, dijo la penalista que se especializa en casos de violencia de género.



En su libro “El silencio de Nahir”, Jorge Zonzini, que fue asesor de prensa de Nahir al comienzo del caso, escribe: ”Hay más de uno que dice que las cosas fueron así. Esa noche, los chicos discutieron en la cocina de la casa después de tener sexo. Se estaban yendo. Marcelo Galarza se despertó para orinar, escuchó algo, pero no salió hecho una tromba porque Nahir no estaba en peligro. Pero escuchó lo suficiente: amenazas, insultos. Se dio cuenta de que no era la primera vez. Pero iba a ser la última. Los chicos salieron en la moto. El salió de su cuarto, tomó el arma de arriba de la heladera, se subió al auto. Es policía, saber seguir un rastro. Sabe qué calles tienen cámaras y cuáles son los puntos ciegos. Los encontró. Nahir le había pedido que pararan cuando vio que estaban cerca de su abuela. Galarza apagó las luces, detuvo el auto, bajó y se acercó a la moto cuando recién se detenía. Nahir estaba a un costado o Galarza la apartó y disparó por la espalda a Pastorizzo. ¿Acaso crees que vas a tocarme a la nena y te va a salir gratis? El pibe cayó y lo remató de frente, al pecho. Nahir, estupefacta. Guardó el arma en la sobaquera. Le dio instrucciones claras y precisas pero Nahir se equivocó y caminó por una calle donde hay cámaras (...)”.

Enterado de estas teorías, Galarza ni siquiera reacciona. Le molesta más cuando critican a su hija. “Todo esto que se dice, que disparó él, lo ve como un disparate. Además esa hipótesis lo muestra como un canalla que no se hizo cargo de un crimen que paga su hija”, dice un amigo del policía.

Para los investigadores no hay dudas. La que mató a Fernando fue Nahir. Y no por accidente.

Por estos días, la familia Galarza -incluida Nahir- prefieren el perfil bajo. Cualquier noticia que salga a la luz sienten que perjudica a Nahir.

“Ellos esperan que el fallo se revierta en alguna instancia. El trabajo que está haciendo Hermida Leyenda es muy importante, pero lo mediático complica todo”, dice un allegado a la familia.



La última noticia sobre Nahir tuvo que ver con las fotos y el mensaje de amor que posteo en Facebook Matías Caudana, su presunto novio. “Te amo mi amor, sos la más hermosa y la más buenita”. “Las fotos son viejas. Del verano antes de la pandemia. Ni barbijo tienen. El chico quiere fama. Hasta mandó a decir a través de un abogado que quería casarse con Nahir. Ella no tiene novio y nunca tuvo”, dicen del entorno de Nahir.

El día que trascendió el mensaje de Caudana, Nahir fue tendencia en Twitter. Sus notas en los portales aparecen entre las más leídas. De hecho, habrá una serie sobre el caso avalada por la familia y cuando los productores publicaron el aviso del casting, se presentaron cincuenta jóvenes para interpretar a Nahir. Aún no se sabe quién resultó la elegida.

