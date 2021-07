¿Quién "apretó" a Basso para que baje su candidatura?

La sorpresa que causó la decisión de Mauricio Basso de bajar su candidatura y dejarle el campo libre a sus socios de la Unión Cívica Radical dejó muchísimos interrogantes que por ahora, el actor principal de este culebrón no despejó y difícilmente lo haga.

Entre bambalinas se habla de muchas cosas, pero cobra fuerza una versión que dice que Basso sintió que iba a terminar inmerso en una sociedad que difería mucho en el aspecto ético con sus convicciones.

Una fuente extremadamente cercana al "valvulero" nos contó que el día Miércoles Basso ya había tomado la determinación de no presentarse y que a un íntimo le dijo: "yo me bajo, no acepto jugar con armas sucias y prefiero dedicarme a otra cosa si la cosa es embarrar al contrincante, recibí otra educación".

Lo cierto es que en el preciso momento que el Mauricio de Rafaela decidió dar un paso al costado y llamarse a silencio, un manto de dudas y sospechas cayó sobre sus ex socios u aliados, sospechas que no se van a poder despejar por que las reglas de la política son tratar de minimizar los impactos y las desavenencias internas.

Basso dio un paso al costado y se llamó a silencio, los que siguen quedaron manchados.