Respuestas de Basso oscurecen aún más y dejan mal parados a lista de Juntos por el Cambio

Sin dudas alguna que la gran sorpresa del cierre de listas fue el paso al costado de Mauricio Basso, quien en Radio ADN se pronunció al respecto pero dejando más dudas que certezas y por ello muy mal parados a sus compañeros de Juntos por el Cambio, ya que por las indefiniciones, queda flotando en el ambiente lo que muchos llaman "apriete" hacía el empresario de las válvulas.

En los corrillos del Concejo se apunta a dos personajes como los "encargados" de que Basso se vea obligado a bajarse, uno de ellos empleado del cuerpo y el otro de estrecha amistad y colaborador permanente con un concejal.

Lo cierto que las explicaciones de Basso no fueron las contundentes que la situación ameritaba ni las lógicas para un candidato muy bien posicionado y con un trabajo previo más que importante, por lo que en este caso, el dicho " no aclares que oscurece", cobra más relevancia que nunca.

A Basso le faltó decir " vi algo que no me gustó" y cartón lleno.

LAS DECLARACIONES DE BASSO

."Los cierres de listas son momentos álgidos. Nuestro objetivo siempre fue lograr una lista fuerte. Me parece que termina quedando una lista fuerte. Y en ese sentido no todos podemos estar" comenzó diciendo Basso. "Rafaela tiene 10 bancas, de las cuales la mitad o un poquito más apenas son de la oposición, así que es momento de deponer los egos, no pensar tanto en el yo, sino en el objetivo más grande que es el 23, que nos tiene que encontrar unidos". El ex candidato a intendente hizo mención al trabajo que también se puede hacer desde el llano, sin disputas de poder. "En este caso el que le toca apoyar desde la tribuna es a mí, así que lo vamos a estar haciendo con toda la fuerza. La gente quería otra cosa; no quiere una disputa de figuras que salgan a disputar un espacio de poder en este momento, sino que todos empujemos para un mismo objetivo que acá está clarísimo, que es poder cambiar el signo político de la ciudad, que hace 30 años que tiene el mismo signo político. Así que haciendo esa lectura -en mi caso- no me quedó ningún dolor. Al contrario, una motivación para laburar fuerte, no solo esta que veo desde afuera, sino también en el 23 tratar de poder aportar lo que uno realmente tiene en ese momento". El referente del PRO también aludió al desgaste que significa la presentación en estas elecciones -diferidas- y hacerlo nuevamente en las que vendrán por cargos ejecutivos. "Presentarte ahora con unas elecciones que terminan siendo postergadas y volver a competir en el 23, es una cuestión delicada".

LA PARIDAD TAMBIÉN JUGÓ PARA EL ARMADO DE LA LISTA

El merecido espacio para las mujeres agregó un condimento más en el ensamble de las dos fuerzas políticas. Basso también lo explicó en Radio ADN. "Entró en la lista de temas la ley de paridad, que no permitía los acuerdos quizás como se hubieran hechos antes -hay que celebrar la paridad por supuesto- las mujeres necesitan más oportunidades en la política, pero al ser la primera experiencia fue un desafío en el armado, y me parece que hicimos la lista lo mejor que pudimos" culminó Mauricio Basso.