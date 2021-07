Alicia Castro volvió a criticar al Gobierno por la situación sanitaria y pidió medidas duras para los argentinos varados en el exterior

Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación detectara 9 casos de la variante Delta de coronavirus en viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay, la ex Embajadora en Venezuela, Alicia Castro, pidió que el Gobierno implemente medidas más duras para evitar que no haya circulación comunitaria en el país.

“El gobierno de @alferdez sigue sin disponer el aislamiento de viajeros. Se intenta favorecer a una minoría que hace “turismo en pandemia” y se perjudica a las grandes mayorías sujetas a contagios, dolor y muerte. No es ético ni racional”, señaló Castro a través de las redes sociales, en respuesta a un informe elaborado por un bioquímico de la UBA.

El científico Santiago Olszevicki había advertido que la detección de los quince casos de variante Delta reportados hasta el día hoy por las autoridades sanitarias “deja más que claro que ni con síntomas ni con test al bajar se va a poder retrasar el ingreso”.

Y pidió que el aislamiento sea “estricto y efectivo” y que luego “se debe se debe re-testear durante el mismo”.

La también ex diputada nacional está convencida que para poner un freno a la cepa Delta “hay que cerrar o limitar los vuelos, gestionar las fronteras, aislar a los viajeros en hoteles y hacer rastreos rigurosos” ya que entiende que “los testeos al salir y al llegar no sirven”. Estas expresiones tienen lugar cuando hay decenas de argentinos que viajaron al exterior por diferentes circunstancias y no pueden regresar por el cupo diario de ingreso de personas vía vuelos,

De los nuevos casos detectados ayer, seis son residentes de la Ciudad de Buenos Aires y tres de la provincia de Buenos Aires. Luego de su arribo al país realizaron aislamientos en hoteles de la CABA y domicilios, según las normativas nacionales y de acuerdo a lo establecido por las jurisdicciones.

“Cabe señalar que en tres de los casos se trata de adultos que fueron vacunados durante su estadía en Miami, Estados Unidos”, señalaron en el comunicado desde la cartera de Salud.

Las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los contactos estrechos de cada vuelo, así como el seguimiento de los casos confirmados y sus contactos estrechos para el cumplimiento de los aislamientos correspondientes, con el objetivo de controlar la posible propagación de esta variante de preocupación.

Hasta el momento, en Argentina no se han confirmado casos con variante Delta en personas sin antecedentes de viaje al exterior o relacionados con un viajero internacional. Así fue confirmado en una alerta epidemiológica emitida hoy por la cartera sanitaria.

La variante Delta fue detectada en India en octubre de 2020 y se encuentra activa en al menos 96 países. Inclusive, en algunos de ellos como Singapur, Reino Unido y Portugal se volvió la variante dominante, desplazando a otras más contagiosas que el virus original.

Según los datos científicos, se sabe que es un 50% más transmisible que otras variantes y hasta en un 60% de los conlleva un mayor riesgo de hospitalización y reinfección, y genera un cuadro de síntomas ligeramente diferentes al COVID común, con más dolor de cabeza y menos tos.

De hecho, una investigación publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de China encontró que una persona infectada con la variante Delta puede tener hasta 1.000 veces más virus en su cuerpo que alguien infectado con versiones tempranas del coronavirus al comienzo de la pandemia, a finales de 2019. Esta carga viral más alta también puede estar asociada con una mayor gravedad de la enfermedad ya que la variante tiende a afectar a más células respiratorias humanas.

Si bien los investigadores están estudiando la posibilidad que tiene Delta de evadir la protección de las vacunas, hasta el momento no hay confirmación de esta hipótesis y sostiene que las vacunas siguen siendo eficaces contra esta variante.

Con información de www.infobae.com