En algunas listas de candidatos se ve la mano de Mirabella...

El cierre de listas en Rafaela dio mucha tela para cortar y hay datos imperdibles que vale la pena analizar. Una de las cuestiones más curiosas la contó un dirigente que se mueve como nadie en las aguas de la política y filtró algunos detalles de como fue el cierre de listas.

"Mirabella, el sendaor que entró en lugar de Perotti y que no quiere largar la teta por nada del mundo, tenía la ordén de su jefe de meter mano en donde sea para "robar votos" y levantar supuestos rivales para bajar a otros. La idea es abrirle la puerta de los medios a algunos para de esa manera quitarle votos a Juntos por el Cambio, es por ello que "Robertito" es el gestor de apariciones nuevas que ni ellos saben que dependen del senador de carambola", contó este dirigente.

"El Jueves le dio la orden a un productor radial: le decís al gordo que lo llame y le haga alguna nota, es importante que tengan presencia, que el gordo no se haga el boludo que el cobra su sueldo en la radio, que no pida plata por otro lado", fue según nuestro informante la orden que habría dado Mirabella.

La estrategia es tratar de seducir a la clase media con dirigentes que le saquen votos a Viotti y de esa manera tratar de emparejar las cosas en un Concejo predominantemente opositor, más allá de los mamarrachos que los de JxC estén haciendo con peleas y aprietes entre ellos.

"A partir de hoy le cierran los micrófonos a Viotti y al bizcocho, hay que darle minutos a los chicos, a la candidata de Mársico y a Delvis, ahí está la clave", dicen que le dijo Don Roberto a su productor felpudo.

"Salvo el programa del gordo, que no se cómo carajo alguien le cree algo, a los otros no los escucha nadie y lo podemos comprar con una pautita, le meten pata y le ordenan que antes de hacer una nota consulten a quien ellos saben, que no se hagan los pelotudos que de lo contrario se vayan buscando laburo, que no me quieran pasar con sus habituales curros", fue lo que nuestro informante nos dijo sobre las ordenes del senador.

TODOS LOS CANDIDATOS

Tras el cierre de plazos para la presentación de precandidatos a concejales ante el Tribunal electoral de Santa Fe, en la ciudad quedaron conformadas 14 listas que competirán en las PASO del 12 de septiembre. De un total de ocho fuerzas políticas, tres irán a elecciones internas (el Justicialismo, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista Cívico y Social) y cinco no tendrán rivales directos. Deberán, sin embargo, obtener el 1.5% de los votos válidos para avanzar a las elecciones generales del 14 de noviembre.

En primer lugar, el Partido Justicialista enfrenta una interna con tres listas: "Hacemos Rafaela", identificada con el oficialismo local y encabezada por el actual subsecretario de Salud del municipio, Martín Racca, y la periodista Valeria Solterman. Por otro lado, se presentan los precandidatos Nahuel Aimar y Fabiana Kestler por "Rafaela de Pie", que tiene como referente al concejal Juan Senn. Además, participan Francisco Barredo y Sara Gentilini, liderando la lista "Unidad Ciudadana", representante del kirchnerismo en la ciudad.

Por su parte, y luego de un largo debate, finalmente Juntos por el Cambio tendrá internas: por un lado, la lista "Juntos por Rafaela", encabezada por los radicales Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy (que buscarán renovar sus bancas), acompañados por Ceferino Mondino y Carina Visintini (integrantes del PRO). Por otro, la propuesta de "Vamos Juntos", liderada por Gonzalo Mondino y Laura Monzón.

Asimismo, el Frente Progresista Cívico y Social vivirá las elecciones primarias con cuatro listas de tres partidos distintos, que conforman el espacio. En primer lugar, el Partido Socialista presentó dos propuestas: "Adelante", del espacio Ciudad Progresista, liderada por Matías Martínez Sella y la Dra. Marcela Kloster; y aquella encabezada por el abogado Sergio Loyola y la escritora Analía Marzioni. En segunda instancia, el Partido Demócrata Progresista (PDP) - que tiene como máximo dirigente rafaelino al concejal Lisandro Mársico - también postuló como precandidatos a la arquitecta Carla Boidi y al comerciante Leo Barucheli. Finalmente, el GEN también cuenta con referentes propios: el ex jefe de la UDAI Rafaela, Sergio Aye, y Luciana Toselli.

Finalmente, entre los espacios que no irán a internas se encuentran Podemos (cuya lista encabeza Oscar Gasparotti e Isabel Benítez), el Frente Soberanía Popular (con Pablo Rodríguez e Ingrid Guntern a la cabeza), el Frente Federal Vida y Familia (liderado por Delvis Bodoira y Mónica Becla), Unite (con Ayelén Kessel y Gabriel Voisard) y Rafaela Mi Ciudad (con Florencia Muriel y Mauricio Melano como precandidato).

Con información de ADN