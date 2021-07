Patricia Bullrich mandó a Alberto Fernández a Pasapalabra: "La única frase que sabe decir es 'Es culpa de Macri'"

Patricia Bullrich le pidió a Alberto Fernández que deje de culpar a Mauricio Macri por los problemas del país y sostuvo que “hay que mandarlo a Pasapalabra”. Respecto a los dichos del jefe de estado sobre lo que sucede en Cuba, que dijo desconocer, Bullrich expresó que si apoya al gobierno de Miguel Díaz-Canel sea contundente y lo exprese.

La ex ministra de Seguridad volvió a criticar al jefe estado, esta vez de forma irónica. “Redujo el castellano a decir: ‘Ah, pero Macri’”, sostuvo Patricia Bullrich respecto al salto del dólar que Fernández asoció con el ex presidente de Boca.

“Habría que llevarlo a Pasapalabra para que aprenda otro vocabulario”, sostuvo la presidenta del PRO sobre las referencias del mandatario a su antecesor este lunes 12 de julio, entrevistada en +Realidad (LN+). Así, lo vinculó con el programa de entretenimiento de preguntas y respuestas que emite Telefé.

La presidenta del PRO escribió este lunes una carta en respuesta a la misiva de Fernández donde pedía disculpas al gobierno de Bolivia por el envío de armamento desde nuestro país. Allí confirmó el envío de armamento y fuerzas de seguridad, y cargaba contra Fernández y Sabina Frederic porque los gendarmes que había sido enviados recién regresaron en pleno gobierno del Frente de Todos.

“Tampoco sabe a cuánto está el dólar”, ironizó la referente de Juntos por el Cambio sobre Fernández, asociándolo a la frase del Presidente respecto al conflicto en Cuba.

"No conozco la dimensión del problema"

De esa manera hizo referencia Alberto Fernández cuando fue consultado por las marchas en las calles de Cuba en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, sucesor de Raúl Castro en la cúpula gubernamental de la isla.

"No conozco la dimensión del problema. Sí tengo en claro que es necesario terminar con los bloqueos y también en Venezuela. No hay nada más inhumano", sostuvo ayer el jefe de estado.

Respecto a esto, Bullrich también se mostró irónica y se refirió al gobierno de Cuba como un régimen que mutó a una dictadura. “Que nuestro presidente diga que no está enterado, no sé, ¿qué mirá? ¿Disney Channel? ¿Su canciller no le comenta los problemas que hay en América Latina?”, disparó Bullrich.

Además, la ex ministra macrista pidió "que se acabe este régimen de elecciones mentirosas” y manifestó que desde Juntos por el Cambio están en contra del gobierno de Díaz-Canel.

“El Presidente no se enteró que el régimen cubano se transformó en una dictadura, que persigue a homosexuales, a músicos; que mató a la idea que tenían muchos de la revolución y la transformó en una dictadura. Si quiere defender a Cuba que lo diga, que sea claro; nosotros estamos en contra de la dictadura cubana y pedimos que se acabe este régimen de elecciones mentirosas”, finalizó la presidenta del PRO.

Con información de www.perfil.com