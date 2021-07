Pico Mónaco y Diana Arnopoulos serán padres: “Nuestro angelito está en camino”

Pico Mónaco y su esposa Diana Arnopoulos serán padres por primera vez. Así lo confirmaron este martes a través de sus redes sociales, donde se mostraron muy felices por la noticia y compartieron las imágenes de las primeras radiografías.

“Nuestro pequeño angelito está en camino”, escribió la modelo francesa en su cuenta de Instagram, en una publicación que acompañó con tres fotos donde se la puede ver a ella sosteniendo las imágenes y al extenista señalándola y dándole un beso en la panza.

Cabe destacar que la primicia había sido dada unas horas antes por Ángel de Brito en LAM. “Se lo pregunté a él y no me contestó. Siempre me contesta, por eso sospecho fuertemente. Ya se lo contaron al hermano de él y a cuatro personas más. Van a ser papás Pico Mónaco y su mujer Diana”, aseguró el periodista mientras en la pantalla se mostraba una imagen que la modelo subió a sus redes sociales en la que se notaría la forma de su panza.

Ambos habían confirmado su romance a mediados de 2019, cuando se mostraron en público al ir a ver un partido de Roland Garros. Desde entonces comenzaron a interactuar en las redes sociales y a subir fotos juntos.

La conexión que tuvieron fue tal que en junio del año pasado se comprometieron y lo anunciaron en su cuenta de Instagram. “Sí, quiero pasar el resto de mi vida con vos”, escribió ella en inglés, junto a una foto de la alianza de compromiso en su mano izquierda.

Diana Arnopoulos es una modelo francesa de origen griego. En su cuenta de Instagram tiene más de 120.000 seguidores con los que comparte no solo fotos de la intimidad con su esposo sino también postales de sus viajes por el mundo o de las producciones en las que participa.