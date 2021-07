Amalia Granata sobre las empleadas domesticas: "No todas tienen ganas de trabajar"

Amalia Granata hizo polémicas declaraciones sobre el personal doméstico. La diputada provincial de Santa Fe admitió que tiene problemas con las empleadas que trabajan en los quehaceres de su casa, reconoció que la abandonan "muy rápido" y disparó: “No todas tienen ganas de trabajar”. De inmediato, su desató la polémica en Twitter, con una catarata de comentarios y memes y se convirtió en tendencia.

La mediática rosarina, que se ganó un lugar en la política santafesina, hizo sus controversiales dichos en el programa que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre. “Voy a hablar de la intimidad de Granata", adelantó el periodista chimentero, y añadió: "Ella tiene dos problemas: uno con los colegios y el otro con las mucamas. A ella la abandonan las mucamas muy rápido". Y dejó planteado el tema.

Si bien en un primer momento Granata no respondió al comentario, ante la insistencia de Polino aclaró que la responsabilidad es de los demás y no de ella. “No sé por qué pasa eso, yo soy demasiado tranquila y les doy la mano y me agarran el brazo", aseguró la legisladora provincial, y agregó: "Lo que pasa es que hay que trabajar y no todo el mundo tiene ganas de hacerlo, parece que las que me tocan a mí, no tienen”.

"Parece que las que me tocan a mí, no tienen. Yo necesito a alguien que me ayude, porque salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago. ¡Necesito ayuda!”, exclamó Granata, quien fue duramente criticada en las redes sociales ni bien trascendió su comentario. El cruce con Polino fue este sábado, pero la charla trascendió ayer y explotó en Twitter.

Fuente: La Capital