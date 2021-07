El explosivo tuit de la mamá de Lali Espósito luego de que la cantante confesara que no se casaría

Durante La Voz, varias veces los integrantes del jurado aprovechan a comentar anécdotas de sus vidas privadas o bien, algunos pensamientos en torno a la misma. Esta vez, Lali Espósito habló sobre casamiento y sorprendió hasta a su mamá, quien usó las redes sociales para opinar sobre su hija.

Luego de que un participante interpretara la canción Vuélveme a querer de Christian Castro, la cantante elogió al joven por su interpretación, y en especial porque eligió uno de sus temas favoritos. Sin embargo, en medio de su devolución, Lali Espósito hizo una particular aclaración.

“Si a mí alguien me canta esta canción…no voy a decir ‘me caso’ porque no me casaría”, expresó para sorpresa del resto del jurado integrado por Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky. Sin embargo, no fueron los únicos que estuvieron atentos a sus palabras. Segundos después de hablar sobre el casamiento, su mamá Majo Riera reaccionó a través de las redes sociales.

Y es que el propio Ricardo Montaner buscó indagar un poco más y le preguntó a Lali Espósito por qué estaba estaba negada. A lo que ella le indicó que no lo sabía. “No me veo ahí, no digo que no vaya a suceder”, expresó. A su vez, aclaró que nunca se sintió atraída por dicha posibilidad ya que no es un aspecto “que me despierte algo especial”.

A su vez, la cantante remarcó que disfruta de ver o estar en los casamientos pero “no sé si yo me veo ahí hoy”, remarcó. Atenta a cada palabra de su hija, Majo realizó una serie de divertidos tweets donde expresó: “Qué lástima” y con humor planteó: “¡Yo ya tenía la capelina lista!”. Ante la postura de Lali Espósito, su mamá sostuvo que por el momento tendrá que guardar la capelina en el placard.