Patricia Bullrich: “No soy candidata porque no quise; podría serlo perfectamente y presentarme mañana”

“Yo no soy candidata porque no quise”, declaró Patricia Bullrich argumentando que el ala dura del PRO no perdió frente a la postura de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en la confección de la lista de diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, en esta nueva etapa que atraviesa la principal coalición opositora, Bullrich reconoció que al gobierno de Mauricio Macri le faltó “coraje”: “Nos faltó la valentía de hacer cambios profundos”.

Admitió que durante los cuatro años de gestión “no hicimos cambios en la política social, en la política laboral, en la política impositiva”. Y planteó que, en un hipotético regreso al poder, “tenemos que entrar con el coraje de decirle a la gente que si no cambiamos de entrada, si no liberamos la producción de impuestos, que fluyan las inversiones, si no hacemos esto nos vamos a encontrar con muchos intereses que nos van a trabar”.

“Tenemos que hablar con los que quieren generar una Argentina que va para adelante, hablar para pactar la Argentina de la decadencia no sirve”, agregó la ex ministra de Seguridad en una frase dirigida hacia los sectores más dialoguistas de la oposición.

Entrevistada en la señal TN, a Bullrich se le planteó que con su decisión de bajarse de la competencia electoral perdió el ala más dura de Juntos por el Cambio. “Eso es una lectura absolutamente equivocada”, respondió, y remarcó: “Yo no soy candidata porque no quise, podría ser candidata perfectamente y presentarme mañana”.

“Decidí no ser candidata porque el debate que se da en el Congreso desde la oposición es siempre reactivo, y yo creo que en este momento tenemos que generar abrir ese anhelo de esperanza y de progreso que quedó enterrado con planes sociales y con la clase media que se cae”, explicó, exponiendo su condición “para volver a ganar una elección”.

“Hay que ganar una elección y tener el poder social que nos permita explicarle a la gente que cambios tenemos que hacer y no el poder de las corporaciones, hay que dar ese debate. La Argentina necesita una bisagra en la historia”, profundizó.

Consultada por los dirigentes opositores que tienden puentes de diálogo con el Gobierno, dijo: “Hay una sociedad y una juventud que nos están pidiendo ‘por favor cambien que los vamos a acompañar’. El que no quiera cambiar no va a ser parte de la historia”. “No voy a dar nombres, cada uno tiene que ser capaz de analizar el fenómeno histórico de lo que está pasando en Argentina”, agregó.

Bullrich dijo que discute estos temas con Larreta y que ambos competirán para ser candidatos a presidente en 2023. “Esta idea de cómo construir ese cambio va a ser mas importante que el programa que presentemos. Todos sabemos qué hay que cambiar y que hay que liberar a la Argentina de las trabas, las mafias y las corrupciones, pero después te tenes que sentar y lo tenes que hacer, ese es el tema, y hay que bancarse las presiones”, expresó.

En otro fragmento de la entrevista, la titular del PRO cuestionó a Alberto Fernández por su postura frente a la represión del régimen cubano. Sostuvo que “no le da la estatura para ser presidente, no puede decir que no sabe lo que pasa en Cuba”. Agregó que tiene un problema de “personalidad” y que “es un subordinado total” al kirchnerismo.

“De una buena vez se entiende que esta mezcla de peronismo y kirchnerismo lo único que tiene es el poder como objetivo sin importar cómo; llegan sin plan, se pelean por todo, eso hay que cambiarlo por una idea de país que es la que busca Juntos por el Cambio”, concluyó.

Con información de www.infobae.com