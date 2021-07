Rogelio Frigerio le respondió a Alberto Fernández: “Deje de gobernar con el espejo retrovisor”

Luego de que el presidente Alberto Fernández lo acusara de no entregar 14 mil viviendas durante el gobierno de Mauricio Macri porque habían sido construidas durante la presidencia de Cristina Kirchner, Rogelio Frigerio le respondió con un hilo de Twitter.

“Lamento sus dichos en el acto de ayer en Guernica, Sr. Presidente @alferdez. Durante mi gestión al frente del Ministerio recibimos la obra pública paralizada durante casi 1 año y los constructores no habían cobrado durante varios meses por su trabajo”, escribió el ex ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Ayer, al inaugurar una planta potabilizadora de AySA en ese partido bonaerense, el Jefe de Estado hizo referencia explícita a Frigerio, quien se apresta a competir como candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos.

“Anda por ahí un candidato a diputado de Entre Ríos que tuvo a su cargo el área de obras públicas y vivienda... 14 mil viviendas tuvo para entregar y no lo hizo”, señaló el Presidente, quien a su vez se preguntó: ¿Saben por qué? Porque no quería que nadie recordara que fueron hechas durante el gobierno de Cristina”.

Frente a esta acusación, Frigerio explicó que esas viviendas no pudieron ser entregadas porque se encontraban con múltiples problemas. “No tenían cloacas ni agua potable, no había conexiones de electricidad, ni de gas. Muchas ni siquiera tenían ventanas. Todo era mucho más relato que realidad”, dijo el ex Ministro.

Durante su discurso en Guernica, el Presidente aseguró que con el accionar del ex funcionario lo único que consiguió fue “el padecimiento de 14 mil familias” y se diferenció de la gestión anterior al destacar que desde que asumió en la Casa Rosada “llevamos entregadas 11 mil viviendas y estamos construyendo más de 100 mil y dando trabajo a 300 mil argentinos”.

En su descargo, Frigerio le recordó a Fernández que “esas viviendas no son ni de la vicepresidente, ni de ningún gobierno” porque “la obra pública es de todos y cada uno de los argentinos que las financian con sus impuestos”. Y acusó al kirchnerismo de hacer política con el dinero de la gente: “No pretendan apropiarse de lo que no les corresponde”.

Por último, le pidió al Jefe de Estado “dejar de gobernar con el espejo retrovisor, no nos divida más de lo que ya estamos”. Y concluyó: “Necesitamos un Presidente que termine con los enfrentamientos y ocupe el 100% de su tiempo en resolver los problemas concretos de la gente. Cuente con nosotros para eso”.

Mientras recorre la provincia de Entre Ríos con su propuesta política, Rogelio Frigerio tendrá que competir en las primarias de Juntos por el Cambio para llegar al Congreso.

Las miradas, sin embargo, están puestas en el 24 de julio cuando deban presentarse las listas de candidatos. Las estructuras partidarias de la UCR y el PRO trabajan en el armado de una lista encabezada por Frigerio con Benedetti en el tercer escalón. El segundo lugar está reservado para una mujer que surgiría del aporte que debería hacer el fluctuante grupo de intendentes.

Existe la intención de sumar a este armado un esquema forjado por los intendentes entrerrianos de Juntos por el Cambio para hacer valer su peso territorial que se ha ido desgranando con el paso del tiempo.

Al frente de este grupo están los gobernantes de las ciudades de Chajarí, Pedro Galimberti, y de Crespo, Darío Schneider. Ambos enfrentarían a Frigerio en las primarias de septiembre con el apoyo de la disidencia PRO que encarna el empresario de Concordia Roberto Niez, distanciado del ex ministro, y del GEN que ya les confirmó su respaldo.

El nombre de la mujer que cerraría los tres primeros lugares podría quedar definido tras el encuentro que mantendrán el sábado en la ciudad de Rosario del Tala. Por lo pronto, los rostros de Galimberti y Schneider ya están en afiches que se pueden ver por todas las ciudades de la provincia.

Con información de www.infobae.com