Perotti quiere vacunación libre para cuando todos los inscriptos reciban al menos una dosis

A casi siete meses del inicio del plan de vacunación contra el coronavirus en Santa Fe, y con la aceleración que tuvo en los últimos dos meses, la provincia está cerca del objetivo de vacunar a todos los inscriptos. El próximo lunes es el turno de los sub 25 y apuestan a que se sumen más jóvenes y santafesinos que aún no se inscribieron. Pero cuando cubran a todos los anotados con al menos una dosis, a la par de completar los esquemas y siempre y cuando lleguen las dosis necesarias, el Ministerio de Salud provincial ya piensa en abrir centros de vacunatorios libres.



"La idea de vacunatorios libres está, pero necesitamos la llegada de más vacunas y terminar con los que están inscriptos. No podemos abrir vacunatorios libres si no vacunamos al que se anotó", dijo la ministra Sonia Martorano al ser consultada sobre esta estrategia que ya se implementó en provincia de Buenos Aires con postas itinerantes.

Falta poco

Hasta el momento, de los 2,7 millones de santafesinos mayores de 18 años relevados en la provincia se inscribieron para recibir su vacuna contra el covid unos 2,1 millones. Y si bien la convocatoria es muy buena, porque solo quedan sin inscribirse unos 600 mil, gran parte de estos se inscribió en los últimos días tras el pedido de las autoridades a los sub 30 de que se inscriban porque había llegado su turno. En los últimos 20 días se sumaron unos 170 mil, de los cuales casi 100 mil lo hicieron en la última semana.

De todos los inscriptos ya recibieron al menos una dosis 1,7 millones de santafesinos y solo unos 300 mil -293.479 al 17 de julio- aún no la recibieron. Ese es el objetivo que quiere alcanzar el Gobierno para planifica nuevas estrategias de vacunación a la par de completar los esquemas. Y si se toma como referencia la semana que termina, en la que se otorgaron 207.906 turnos y solo el viernes se vacunó a 43.249 personas; en menos de 15 días, a finales de julio, llegarían a cubrir con primeras dosis a todos los anotados.

Con este ritmo la ministra adelantó que julio va a superar el récord del mes anterior donde se aplicó casi el 50% de las dosis totales colocadas hasta ese momento. "En la semana se vacunaron 200 mil personas y vamos a superar los 800 mil de Junio que fue un número récord. Obviamente va de la mano de la llegada de vacunas, pero nos venimos superando día a día porque entre las que llegaron y las aplicadas hoy estamos en el 95% de colocación, tenemos un muy buen nivel de aplicación", agregó Martorano.

Los sub 30

Hoy el 40% de los santafesinos entre 30 y 18 años no se inscribieron a la vacunación contra el covid y la Provincia sale a las calles a buscarlos con estrategias de información creativas para invitarlos a sumarse. Incluso en la noche del viernes ya comenzaron a hacerlo en Rosario.

Al respecto, muchos médicos y especialistas señalaron que una buena alternativa para captar a esta población serían estos puntos de vacunación libre y sobre todo pensando en el próximo 20 de julio donde muchos celebrarán el Día del Amigo en espacios públicos, donde las reuniones están permitidas con un límite de 10 personas. La ministra descartó esa alternativa e insistió: "Cuando tengamos todos con primera, teniendo cantidad de vacunas para completar las segundas, podemos pensar en colocar primeras dosis de forma libre. Hoy estamos muy apurados por vacunar a todos los anotados”.

Para Martorano, a pesar de que el ritmo del arribo de dosis es bueno, las vacunas siguen siendo un bien "escaso" del que depende la continuidad del operativo que sigue centrado en la colocación de primeras y segundas dosis.

Completar esquemas

Este lunes llegarán a la provincia unas 42.000 dosis del segundo componente de Sputnik V para completar los esquemas de las personas que fueron vacunadas con primeras dosis hasta la primera semana de abril. Unas 8.000 llegarán a la capital provincial y se prepara un operativo especial en las inmediaciones de La Esquina Encendida para vacunar a esta población.

Es importante recordar que cada vacuna tiene un intervalo diferente y que fue acortado en algunos casos según la última recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conai). AztraZeneca, que antes tenia un período de 12 semanas -3 meses- entre la primera y la segunda dosis, ahora pasó a ser de ocho -2 meses-. Sinopharm, la vacuna con la que más dosis cuenta la provincia, tiene una ventana de tres semanas entre la primera y la segunda aplicación. Las de Sputnik tienen un período estipulado en 12 semanas -3 meses-.

Fuente: Aire de Santa Fe