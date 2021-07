Explosivas declaraciones de Mariano Macri: "Mauricio mostró disposición al delito"

En un extenso reportaje, Mariano Macri, hermano Mauricio Macri y socio del grupo Socma, disparó munición gruesa contra el ex presidente. Negocios, Correo Argentino, Franco Macri, y la relación con la Justicia.

“Para mí es fundamental desenmascarar a Mauricio. El marketing vendió un Mauricio Macri que no es: el real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple”, sostuvo.

“Se vendió con un marketing de lo que no es y le destruyó los últimos años de vida a nuestro padre”, dijo sobre el empresario Franco Macri, quien falleció en 2019. “Mi padre decía que la política y la vida empresaria no son compatibles, en un momento, Mauricio me preguntó: ‘¿Estás con Franco o con nosotros, los hermanos?’”, afirmó.

“Mauricio Macri se maneja de la siguiente manera: o te sometés o te destruyo", aseguró el hermano del expresidente al tiempo que sostuvo que el exmandatario "tuvo un comportamiento muy destructivo de enorme autoritarismo, arbitrariedad y perversión”.

Para Mariano Macri, “Mauricio estaba seguro de que Socma haría negocios si él llegaba al poder”. “Mostró disposición al delito cuando fue empresario”, argumentó.

“Mientras Mauricio hablaba de diálogos y consensos, yo vivía todo lo que padecí al interior de mi familia. Si no ganaba las elecciones, Socma no hubiera levantado vuelo”, aseguró.

“Mauricio dijo claramente que el único camino para Socma era que él pudiera usarlo arbitrariamente para hacer negocios. Como empresario, tiene una mirada más financiera, más especulativa”, argumentó.

“Vi jugar a Mauricio; por eso no le creo cuando dice que actuó transparentemente con la Justicia. Los negocios que veo publicados no podrían haberse hecho sin la participación de Mauricio desde el gobierno”, señaló Mariano Macri.

Mariano Macri aseguró que no quiso participar "en ninguna falsedad de los balances del grupo familiar". "No quise participar de ninguna estafa, para decirlo clara y vulgarmente”, señaló.

“Mauricio tiene la visión amigo/enemigo en todo lo que hace. Como no quise exponerme a nada que estuviera fuera de la ley, mi hermano me dijo: ‘Cruzaste el Rubicón’”, recordó el hermano del expresidente.

Con información de www.ambito.com