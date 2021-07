Sabina Frederic durísima con Mauricio Macri: «Que guarde explicaciones para cuando tenga que ir a la justicia»

Luego del escándalo por el envío de armamento por parte del Gobierno de Mauricio Macri en 2019 a Bolivia para que las tropas militares repriman en plena crisis política que destituyó a Evo Morales de la presidencia, Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, cargó contra el ex presidente. Declaró que Macri debe «guardar sus explicaciones para cuando tenga que ir a la justicia”.

En diálogo este domingo con Radio del Plata, Frederic explicó que «cuando la Gendarmería envía municiones, establece un cupo para entrenamiento. En este caso no estableció ningún cupo para entrenamiento, no lo consideraba”. Agregó que las fuerzas «no entrenan con ese tipo de munición, porque son un equipo de táctico especial, es el mismo tipo del GEO, no está preparado para contener manifestaciones, para disuadirlas, para reprimirlas. Son comandos de operaciones especiales”.

“Tenemos probado que los Alacranes volaron en ese avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina junto con su armamento y municiones que salieron legalmente del país, con todos los trámites pertinentes”, comentó la funcionaria nacional. Expresó además que tuvieron la autorización de la policía de Bolivia para el ingreso del armamento y de las municiones.

“En ese vuelo volaron con unas cajas pallet, que ellos dicen haber visto. Inclusive ayudaron a bajarlas. Luego de eso, siguieron su curso hacia la Embajada. Se repartieron entre la Embajada y la Residencia. Con su armamento y esas municiones que no llegan a 3 mil 600 entre balas de plomo y antitumulto”, terminó de informar Fréderic.

Crítica a Bullrich y Macri

En cuanto a su crítica a los ex funcionarios, dijo que “Patricia Bullrich no tiro a un gendarme por la ventana, tiro a toda una institución por la ventana”. Además aseguró que «va a haber más involucrados”. “El ex Presidente, Mauricio Macri, tiene que guardar sus explicaciones para cuando tenga que ir a la justicia”, finalizó la titular del Ministerio de Seguridad.

Con información de www.elintransignete.com