Se calienta la campaña: Florencio Randazzo fustigó al kirchnerismo y al macrismo por su “falta de gestión”

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el partido Vamos Con Vos, Florencio Randazzo, volvió a distanciarse del kirchnerismo, espacio que integró durante el último Gobierno de Cristina Kirchner, con fuertes declaraciones. También arremetió contra el macrismo. “Nos han gobernado y han llegado a resultados similares. Acá falta gestión”, sostuvo el ex ministro del Interior. ¿Podrá prenderse en lo más alto de las legislativas 2021?

“Hace rato que la Argentina no encuentra el rumbo. Creo que las dos alternativas que nos han gobernado en los últimos años han llegado a resultados similares”, objetó Randazzo en Especiales Domingo (La Nación +), y graficó: “La Argentina tiene siete de cada diez pibes pobres, el 51% de aquellos que tienen un trabajo están en la informalidad, presta cada vez servicios de peor calidad en educación, salud y seguridad. Si seguimos insistiendo con lo mismo, el resultado va a seguir siendo el mismo”, insistió.

Asimismo, consideró: “Hemos generado una alternativa que plantea cuáles son los problemas que tiene la Argentina y el camino de solución. Pero pareciera ser que no se quiere escuchar cuáles son las propuestas”. En este sentido, dijo: “Acá falta gestión. La política está divorciada de la gestión y de los problemas que le pasa al común de los ciudadanos. Hoy vemos cómo pelean por cargos y no por propuestas”, objetó, y advirtió que “hay una trampa, que es esta maldita polarización que nos va a llevar a los mismos resultados pésimos”.

Por otra parte, Randazzo aclaró: “No tengo nada que ver con el kirchnerismo ni con el macrismo”. Y argumentó: “Macri agudizó los problemas que había del 2015 y este Gobierno los profundizó. Independientemente de la pandemia, el rumbo que ha tomado la Argentina es el equivocado porque tiene que resolver los problemas estructurales”.

“La Argentina va a salir de la pobreza de una sola manera: creciendo y generando empleo y para crecer, hay que tener una economía consistente y no un déficit fiscal, no una balanza comercial que se ajusta a partir de limitar las importaciones y no fomentar las exportaciones, y tampoco una ley laboral que impida la formalidad. Y la inflación impide que haya ahorro y sin ahorro, no hay inversión ni capital humano”, remarcó el precandidato a diputado.

En cuanto a su frente político para las elecciones legislativas 2021, aseguró: “Nosotros vamos a representar a los sectores de la Argentina que hoy buscan soluciones a sus problemas. Lo peor que nos puede pasar es que nuevamente vayamos a una polarización, que es un negocio de los dirigentes de un lado y del otro”, volvió a referir Randazzo sobre la polarización.

Es por eso que, según dijo, “la Argentina tiene que recuperar un Estado eficaz, con servicios públicos de calidad y que sean buenos”, dado que el kirchnerismo y el macrismo, apuntó, “nos han hecho resignar a que es imposible resolver algunos temas, pero creo que es posible resolverlos y antes de lo que uno cree, si hay racionalidad, sentido común, que es lo que parece que falta”, concluyó.

