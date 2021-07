“Son tan cortos de mente”, la respuesta del hijo de Alberto Fernández por la polémica de los penes de madera

El viernes se conoció el pedido de licitación por parte del Gobierno Nacional para comprar insumos, pero el que se llevó toda la atención fueron los penes de madera, claro que destinado para campañas de educación sexual integral.

Según se difundió se realizaría la compra de distintos materiales para la ESI en las escuelas, y esto despertó un sin fin de comentarios tanto de quienes están de acuerdo con la educación sexual y sobre todo de aquellos que no quieren que eso suceda.

Y en las redes sociales se vieron reflejadas estas opiniones por parte de la sociedad. Lo cierto es que junto a esto, se volvió tendencia Estanislao Fernández, conocido como Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, siendo que hablaron de su sexualidad para lanzar fuertes comentarios.



Fueron miles de palabras en los que se hacia hincapié en el joven, quien es drag queen y lo cual se trata de personificar a alguien andrógino. Si bien Dyhzy recibe críticas por esto, a veces las responde y otras no.

Ahora, decidió recoger el guante y le contestó a todos los que lo volvieron tendencia, como así también a quienes están en contra de esta compra: “Me llega por cucaracha que me hicieron tendencia en Twitter por lo de la compra de los penes de madera. Todo lleno de comentarios homofóbicos por supuesto, porque son tan cortos de mente que no pueden insultar con nada más”, comenzó diciendo.

Y además indicó cuál era su reacción sobre todo lo que estaba sucediendo: y mostró una cara que indica que le daba igual todo lo que se decía. Pero no terminó ahí sino que hizo referencia el uso de los penes de madera, siendo que serían utilizado para la educación integral sexual.

Con respectó a eso, señaló que es algo que hace falta y apuntó: “En especial si son hombres, cis y heterosexuales, o sea monos, con respeto a los monos. A mi mándenme de carne más que de madera, besos caras de pij*, Cuando su mejor recurso para atacar a alguien no sea hacer comentarios homofóbicos hablamos”, cerró.

Claro que el tema causó una gran revolución, hasta la ministra de Salud Carla Vizzotti hizo referencia al tema, siendo que remarcó la gran importancia de esta viralización indicando que la ESI es crucial.