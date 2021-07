Contundente, Juan Manuel Urtubey diferencia su espacio del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio: “Va a ser más grande”

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, avanza en la campaña electoral en su alianza con el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, de cara a las elecciones legislativas 2021 de noviembre. El ex funcionario aclaró que no será candidato sino que forma parte del espacio para colaborar por una vía diferente al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio. “Va a ser más grande”, aseguró.

El ex gobernador salteño dialogó con los periodistas de Crónica y realizó un análisis de lo que se vendrá en las elecciones. Urtubey explicó que al no elegirse un cargo nacional, los matices durante la contienda electoral irán cambiando. “En provincia de Buenos Aires hay una fuerte discusión en términos de política nacional pero muchas veces las provincias reaccionan de acuerdo a las realidades de cada una”, remarcó.

De esta manera, afirmó que es una elección difícil de leer. “Es una elección mucho más abierta. Puede abrir la oportunidad para que los ciudadanos busquen ofertas a la polaridad absoluta”, agregó el exgobernador. Así, entran en juego las diferentes alternativas a las dos coaliciones más fuertes, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, para llevar legisladores al Congreso.

“Hay espacio para quienes planteen una agenda completamente diferente al que te plantea el Frente de Todos y al que te plantea Cambiemos. Ese espacio va a ser más grande, no solo por mérito de quienes trabajemos en esta opción, sino por aquellos que se van estrellando en los otros espacios”, consideró el exmandatario. Además, indicó que la sociedad busca voces que expresen sus intereses y necesidades.

Elecciones y provincias

De acuerdo a Urtubey, la provincia de Buenos Aires es muy importante porque “marca un termómetro en lo que la percepción nacional”. En ese sentido, el exgobernador sostuvo que el distrito pasó a ser una especie de territorio nacional y se diferencia del resto de las provincias que se discuten aspectos más locales. “El poder de una elección te dura un par de semanas, antes te duraba años. Por eso los gobiernos se tienen que legitimar con su acción cotidianamente”, completó.

Con información de www.elintransigente.com