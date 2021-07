“Me re enojé”, Dani La Chepi contó por qué se rapó la cabeza

Invitada al ciclo “Los Mammones” (América TV), Dani La Chepi hizo un recorrido por los mejores momentos de su vida y contó aspectos desconocidos. Uno de ellos tuvo que ver, por ejemplo, con la vez que había decidido raparse a cero (con maquinita).

Por medio de un video que consiguió la producción del programa, su hermano Marcos le pidió que recordara cómo fue la experiencia de compartir temporada teatral en Mar del Plata. Acto seguido, Jey Mammon, que tenía el dato, consultó: “¿Es la misma temporada que cuando volviste te rapaste?”.

En referencia a ese difícil momento de su vida, Dani La Chepi explicó que sucedió cuando apenas había regresado a su casa: “Me re enojé conmigo y con todo lo que no podía estar haciendo, me decía ‘¿cómo puede ser que no avance?’. Estaba viendo V de venganza y escabiaba como loca, eran las dos de la tarde”.

Cabe mencionar que en esa película, la protagonista (Natalie Portman) tenía una extensa cabellera como la de Dani La Chepi, pero al ser reclutada por “V”, acepta raparse el pelo a cero y empezar así una revolución, despojada por completo de toda la vida que había vivido hasta ese momento.

Volviendo a la anécdota de la instagramer, la ex participante de Masterchef Celebrity Argentina (segunda edición) contó: “Agarré una máquina de cortar el pelo y le entré. Cuando se me fue la borrachera me di cuenta lo que había hecho”.

Sin lugar a dudas, fue uno de los momentos más duros de su vida. Dani La Chepi se encontraba en una instancia muy oscura: “Y al igual que mi padre, ahogaba mis penas en lo errado: pucho y alcohol. Más de eso no pasé pero era mucho alcohol todo el tiempo”. Fue un quiebre en su vida, ya que la psicóloga a la que asistía la derivó con una psiquiatra para continuar el tratamiento.