Arde la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba: Macri quiere imponer sus candidatos

Mauricio Macri se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba, que está al rojo vivo. La última visita del ex presidente a la provincia dejó muchas heridas que aún no han podido subsanarse. Y todo hace suponer que será difícil la unidad.

Aunque el ex mandatario decidió correrse de la “diaria” de las internas y dejó ese rol para Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, donde no siguió activo fue en Córdoba, provincia que lo vive como su terruño personal. Así lo hizo ungiendo al ex ministro de Turismo Gustavo Santos como candidato a diputado y a Luis Juez como candidato a senador. Sin embargo, en el radicalismo no cayó bien la decisión del ex jefe de Estado y se desató una interna que, a cuatro días de presentar los nombres de los candidatos en la justicia electoral, aún tiene final incierto.



En busca de encontrar una solución a esta situación, fuentes de la provincia explicaron a Infobae que el fin de semana pasado desde la bucólica Suiza Mauricio Macri decidió dar un paso más y llamó por teléfono al diputado radical Mario Negri para tratar de convencerlo de que no juegue en esta elección y así evitar una interna.



En realidad, no solo le habría pedido que no fuera candidato sino que apoye la unión de todos los sectores detrás de la fórmula que propuso Macri con Gustavo Santos como primer candidato a diputado y Luis Juez como cabeza de la lista de senadores. Aunque el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio no habló del llamado telefónico, los rumores en la provincia señalan que a cambio le habría ofrecido un lugar en la lista de senadores a la mujer, María Angélica Biasutti, algo que Negri habría desechado de plano ya que eso lo podría hacer el propio legislador.

Aunque el radical aún no ha dado señales públicas de cuál será su decisión respecto a si participará de las elecciones o no, sigue tejiendo frente a la que cada vez parece ser la decisión final: una candidatura.

Por un lado, ya habría cerrado con Rodrigo de Loredo para que sea la cabeza de la lista a diputados y para el tercer lugar -en el segundo irá una mujer que aún no ha sido definida- el ex árbitro y miembro del PRO, Héctor “Coneja” Baldassi. En quinto lugar podría llegar a estar Ramón Mestre. En este esquema, Mario Negri encabezaría la lista para senadores.

El escenario en una interna en la que se impondría Negri implicaría que el actual diputado y una mujer radical conformarían la lista del Senado y De Loredo y una mujer radical en diputados. A estos se le sumarían dos candidatos a la lista perdedora que sería Santos y una mujer del PRO. Y en quinto lugar quedaría Baldassi. Si el caso es que se impone Juez a Negri, los dos lugares de la Cámara alta quedarían para Juez y una mujer del PRO y en Diputados el ex ministro Santos y otra mujer “amarilla”, a los que se le sumaría De Loredo y una mujer radical y el quinto lugar quedaría para el PRO.



En los dos escenarios el PRO gana una banca en diputados y el radicalismo pierde una. Pero si gana Negri, la UCR se queda con dos senadores que hoy no tiene, y esta parece ser la zanahoria que podría incentivar a Negri para salta de la Cámara baja a la Cámara alta.

Mientras en Juntos por el Cambio siguen las internas, en el peronismo provincial hay una decisión de ir por la unidad, pero aún la danza de nombres sigue.

En Hacemos por Córdoba, la lista del gobernador Schiaretti, la actual diputada nacional y esposa del mandatario, Alejandra Vigo, encabezará la lista de Senadores y la legisladora Natalia de la Sota encabezaría la lista de diputados.

En la otra lista del peronismo, en el Frente de Todos, el actual senador Carlos Caserio buscará sostener su banca acompañado por la diputada Gabriela Estévez.

