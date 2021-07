Restricciones cambiarias y dolarización de ahorros pegan en el blue: qué factores inquietan al Gobierno

Un dólar blue con tendencia a la suba, un real brasileño que presenta mucha volatilidad y la cercanía del fin de la liquidación de agrodólares son tres elementos que pueden tener efectos colaterales en la política monetaria del Gobierno y en los que las autoridades están poniendo el ojo en este segundo semestre.

Cabe recordar que, tal como señala a iProfesional el consultor en comercio internacional y socio en Global Trade and Shipping, Esteban Marzorati, "hace algún tiempo, la estrategia del Gobierno es mantener el tipo de cambio pisado para controlar la inflación".

Sin embargo, el economista e investigador del Conicet, Julián Zicari, advierte que, "en Argentina, a medida que nos acercamos a las elecciones, tiende a haber una mayor presión sobre el dólar".

Zicari anticipa que "tenemos por delante dos instancias electorales y es difícil entender cómo pueden ser leídos por el mercado los resultados". Señala que, hasta ahora, muchos sectores financieros piensan que el Gobierno no va a conseguir un buen resultado y lo ven como algo positivo, pero, que, si gana, puede implicar una mayor presión cambiaria, porque va a contradecir el pronóstico del mercado.

Restricciones más dolarización, cóctel para el blue

En el comienzo de la semana, el dólar paralelo llegó a cotizar $180 por billete, precio récord para este 2021 y también de los últimos nueve meses.

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, advierte que las trabas al Contado Con Liquidación (CCL) está influyendo, dado que "toda restricción que se imponga y que dificulte o impida acceder a los canales formales de adquisición de dólares, deriva la demanda insatisfecha a otros mercados que no tengan obstáculos".

En igual sentido, desde el equipo de Research de BullMarket Brokers advierten que, desde que la Comisión Nacional de Valores (CNV) sacó la nueva Resolución General 895, que le puso nuevas limitaciones al CCL, cada vez son menos las formas de operarlo sin tomar el riesgo del parking. "Por eso, la gente prefiere pagar un poco más y sacarse de encima el riesgo de la volatilidad que puede implicar el parking de 2 a 3 días", aseguran.

Hay quienes advierten en la city que, desde que salió la normativa las "manos amigas" del Gobierno no pueden frenar el dólar ilegal e informan que hasta se llegó a pedir entre $182 y $185 en algunos casos.

Esto hace que, incluso, muchas financieras no estén vendiendo y sólo están dispuestas a comprar por estos días billetes estadounidenses.

Además, influye el riesgo que representa el proceso electoral, que lleva a las personas a refugiarse en el dólar.

"En forma lenta pero perceptible, parece haber comenzado un proceso de dolarización de ahorros, típico de todos los años en los que haya elecciones", señala al respecto Quintana. Y resalta que es algo que "ha pasado siempre en la Argentina".

El economista de Ecolatina, Juan Pablo Albornoz, coincide con su colega al señalar que, si bien la suba reciente del blue era esperable en la previa de las elecciones, "los dos puntos que más preocupan en este sentido son: cómo incide el alza en algunos precios de bienes que deben recomponer stocks sin acceso al dólar oficial y cómo pega en expectativas de las personas y reduce aún más la débil demanda de dinero que tenemos".

Así, explica que "la suba del dólar blue preocupa porque, más allá de que una gran parte de los precios de los transables (exportables e importables) respondan al dólar oficial, con las crecientes restricciones para el acceso al mercado de cambios oficial, aumenta la proporción de bienes y servicios que necesariamente deben acudir al blue o a los financieros, en el mejor de los casos".

Además, menciona que, por el maltrato histórico a nuestra moneda, el blue termina siendo un termómetro de la economía e incide en las expectativas de las personas.

No obstante, considera que, en el acumulado anual, el blue aumentó menos que el resto de los tipos de cambio (9% vs 17% los financieros en promedio). "Si bien la brecha actual del blue (87%) es altísima en términos históricos, está muy por debajo del máximo del 150% de octubre del año pasado, por lo que, si el dólar llegase a los $200 en los próximos meses, no sería lo mismo que el año pasado, producto de la inflación acumulada", asegura.

Efecto Brasil: preocupa la volatilidad del real

Por otro lado, al ser uno de los principales socios comerciales de Argentina, la situación de Brasil y su política monetaria incide de manera directa en nuestro comercio exterior. El dólar estadounidense cotizó ayer en Brasil 5,12 reales y, aunque viene a la suba en las últimas tres sesiones, refleja una caída respecto de su máximo anual de 5,88 reales brasileños, mientras que su nivel más bajo ha sido 4,91 reales.

Así, queda a las claras el alto nivel de volatilidad que registra últimamente la moneda del gigante del Mercosur y, tal como advierten varios expertos, la situación brasileña afecta a la Argentina ya que la Argentina venía ganando competitividad a medida que el real se fortalecía.

"Eso le permitía a nuestro tipo de cambio ganar terreno aún a pesar de la política para bajar fuerte el ritmo de devaluación que puso en marcha el ministro de Economía, Martín Guzmán", explica Fabio Rodríguez, director de MyR Asociador.

Según indica el economista Federico Glustein, si se profundiza esta tendencia al alza del dólar en Brasil, al Banco Central "le va a costar más esfuerzo sostener el régimen de depreciación cambiaria levemente progresiva, el famoso crawling-peg, y posiblemente libere unos centavos más por día más para seguirle los pasos al país vecino".

"Con relación a diciembre de 2019 somos un 20% menos competitivos que Brasil. Aun así, el nivel actual de nuestro tipo de cambio oficial está lejos de aquellos períodos de apreciación real que erosionaban fuertemente la competitividad de las exportaciones argentinas", indica Albornoz.

Además, señala que no solo estará en sintonía con lo que sucede en Brasil, sino también con que los esfuerzos que realiza en la plaza bursátil local para sostener el dólar MEP y el dólar CCL calmos son cada vez más grandes.

Menos agrodólares: ¿cómo influirá?

Por último, en lo que respecta al proceso de liquidación de divisas, Zicari señala que "ya el grueso de la cosecha fue liquidado, por lo cual los precios internacionales no van a beneficiar tanto la acumulación de reservas como lo hizo en el tramo que pasó".

Por su parte, Albornoz afirma que la menor liquidación del agro en el segundo semestre es un fenómeno estacional. "Sin embargo, la liquidación viene excepcionalmente bien este año, ya que la del primer semestre -por u$s16.600 millones- fue la más alta de los primeros semestres de los últimos 18 años y le permitió recomponer reservas netas al Banco Central", dice.

Y resalta que el Central sigue comprando en julio. Así lo confirman fuentes allegadas al BCRA. Según informan, "todo indica que julio cerrará positivo en liquidación de agrodólares" y, aún mejor, aseguran que hay confianza en el Gobierno en que, este año, el proceso se va a extender a las primeras semanas de agosto.

Es esperable que esto suceda tal como describen las fuentes y a ese dato se sumará "que el Gobierno recibirá el mes que viene los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario (FMI) por alrededor de u$s4.500 millones, lo que va a reforzar las reservas", tal como señala Zicari.

En este contexto, el economista anticipa que, sin perder el foco en estos tres frentes, "el Gobierno va a tratar, de acá en delante de no hacer olas porque, se espera que haya cada vez más mejoras en la actividad económica, que la desaceleración inflacionaria sea cada vez más palpable, que los salarios le ganen a la suba de precios" y explica que el esfuerzo por seguir incrementando las reservas que está haciendo el Gobiernos y los mayores controles al tipo de cambio (aunque fueron muy criticados por el mercado, que aseguran que tienen efectos colaterales no deseados) también van alineados en ese sentido.

* Para www.iprofesional.com