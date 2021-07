La millonaria compensación que Yanina Screpante le pidió al “Pocho” Lavezzi por la separación

Tres años después de dar por terminada su relación con Ezequiel Lavezzi, Yanina Screpante le hizo un millonario reclamo económico al futbolista. La modelo considera que dejó de lado su carrera para acompañar al jugador durante los años en que estuvieron juntos, por lo que le pidió que le pague un resarcimiento.

La noticia fue dada a conocer este martes en Intrusos, donde la periodista Paula Varela dio los detalles del caso. Según se informó, la artista argumentó que, al dejar de trabajar, perdió ingresos millonarios y ahora quiere que su expareja, a quien acompaño por países como Italia, Francia o China, le pague la compensación.

“El reclamo de Yanina Screpante es de 15 millones de dólares (…) habría dejado de ganar ese dinero por dejar su carrera como modelo para seguirlo y estar con el Pocho”, expresó la panelista del programa de América. Y agregó que, al momento de separarse, Lavezzi le habría pagado 1,5 millones de dólares, una cifra que a ella le pareció baja en comparación con lo que esperaba.

Cuando se separaron, el Pocho le dio un palo y medio de dólares. También le dio un semipiso en Olivos, un auto y lo que está en el banco. Además de mantenerle el departamento en donde vive. A ella no le alcanza”, contó la periodista, a la vez que reveló que los abogados de Yanina Screpante consideran el reclamo “una aventura jurídica” ya que tendría pocas chances de prosperar en la Justicia.

Cabe destacar que Yanina Screpante tenía otra postura en el año 2019 cuando, en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana, dijo que no quería una compensación económica sino que Lavezzi le dejara el departamento en el que estaba viviendo: “Pero me dijo que no. El departamento estuvo tirado 8 años, nunca se usó pero está a nombre de él. Estos años no trabajé porque él no quería que yo trabaje”.