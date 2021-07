“Estoy muy orgulloso”, Benjamín Vicuña habló luego que su sobrina denunciara que fue víctima de una violación

Benjamín Vicuña habló tras la denuncia de su sobrina, Rafaela, que contó en su cuenta de Instagram que fue víctima de violación cuando tenía 13 años.

El actor dio declaraciones al periodista Nicolás Peralta y este las hizo públicas en “Cortá por Lozano” (Telefé).

“Es tremendo lo que pasó, es algo muy doloroso”, describió Vicuña en un mensaje y aclaró que el tema ya está en la justicia chilena, lugar donde ocurrió el hecho.



Al mismo tiempo Benjamín Vicuña brindó todo su apoyo a Rafaela, una de las hijas de su hermano Juan Pablo: “Estoy muy orgulloso de mi sobrina, de su valentía y coraje”.

Además, aseguró que ella va a transformar el dolor en arte “que es lo que más ama”, ya que la joven actualmente estudia chelo en París.

También aprovechó para reflexionar: “No elegimos los obstáculos en la vida, sí cómo superarlos”.

El relato

La sobrina de Benjamín Vicuña hizo un relato lleno de detalles escalofriantes sobre lo sucedido: “En enero del año 2016 fui al campamento de música Marqués de Mancera, donde van personas de todas las edades y de todo Chile”.

En aquel entonces ella tenía 13 y el violador llamado Elías, 24. “Los primeros días me pareció una persona simpática, era muy cercano para hablar y un poco confianzudo, me buscaba en las pausas (era bastante pegote) y me pedía que lo acompañara a hablar a solas”, relató Rafaela.

Hasta que un día, la invitó a una fiesta y una vez allí cometió el ilícito: “me agarró del brazo y me llevó hasta la pieza que era de su amigo, cerró la puerta con llave y apagó las luces”. Tras esto, la violó dejándola ensangrentada.