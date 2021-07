“En nombre de una gobernabilidad”: dura autocrítica de Ricardo Alfonsín por el rol de la UCR durante la gestión de Macri

El actual embajador en España, Ricardo Alfonsín, volvió a mostrar diferencias con la Unión Cívica Radical (UCR), partido al que pertenece, con una dura autocrítica por su rol durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. En ese marco, manifestó que el partido acompañó varias políticas del PRO que de acuerdo a sus convicciones no deberían haber respaldado pero lo hicieron “en nombre de una gobernabilidad”.

“Algunos cuando yo fijaba posiciones desde el 2015 con ánimos constructivos y para evitar imitar errores, decían que eran ocurrencias de Ricardo Alfonsín. No, no. Eran posiciones que la Unión Cívica radical debería defender en función de lo que era su identidad histórica”, expresó Alfonsín en diálogo con radio AM1030. Del mismo modo, reveló que no debería haber acompañado algunas medidas.

En ese sentido, sostuvo que seguramente el PRO creía que eran las mejores políticas pero “la UCR sabía que no eran las mejores porque esa eran nuestras convicciones y nuestra obligación era evitar que se cometieran errores”. Así, manifestó una dura autocrítica y justificación: “Lo hicimos en nombre de una gobernabilidad que terminó complicándose igual”.

También, agregó que “en la UCR lo único que hacen es tratar de sintonizar con el reclamo de algunos sectores que no son los que nosotros debemos representar pero ocultan sus definiciones frente a la sociedad para que no entiendan bien qué quieren decir”. Asimismo, el histórico político opinó sobre los dirigentes actuales y expresó que “un partido político es un sistema de idea”.

Ninguna diferencia con el 2015

En la misma línea aclaró que “es un conjunto de valores a partir de los cuales uno quiere organizar la sociedad y la Unión Cívica Radical de hoy no tiene ninguna diferencia con la UCR del 2015 en adelante”. Por último, señaló que “en Europa aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, se reducen los salarios y esto se acelera con la pandemia, pero venía ocurriendo antes con la pandemia neoliberal”.

Con información de www.elintransigente.com