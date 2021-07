Facundo Manes rompió el silencio y le marcó la cancha al PRO: “El radicalismo se paró y quiere liderar una coalición grande”

Facundo Manes brindó su primer reportaje televisivo luego de haber confirmado que será candidato en las próximas elecciones PASO 2021. El neurocientífico dejó varias definiciones importantes y utilizó un discurso muy ligado al progreso y a las emociones. Además, le marcó la cancha al PRO: “El radicalismo se paró y quiere liderar una coalición grande centro popular”.

Según le explicó el precandidato a Alejandro Fantino en Intratables, en el transcurso de una semana los dirigentes más importantes de la Unión Cívica Radical lo fueron a visitar y le pidieron contar con su participación. “Veo un radicalismo que quiere pararse, como pasó con la vuelta a la democracia, fue toda la Argentina que luchó, pero la columna vertebral fue la UCR”, describió.

En la entrevista, Manes prometió convocar a “peronistas, socialistas y liberales” para sacar el país adelante de la crisis social, económica y sanitaria que enfrenta. Respecto de este comentario, los periodistas de América TV le consultaron por Juntos por el Cambio y respondió: “Esa alianza tiene que agrandarse, tiene que sumar a todos los sectores”.

El neurocientífico señaló que cuando un partido o una coalición llega al Gobierno “es el momento de ceder” y recordó el rol que asumió la Unión Cívica Radical en 1983. Le realizó un duro cuestionamiento al peronismo en este sentido: “Había un statu quo que quería la autoamnistía de la dictadura y si ganaba ese statu quo no había Nunca más ni juicio a las juntas”.

Consultado por Diego Santilli y varios dirigentes del macrismo, Facundo Manes afirmó que no competirá contra el PRO, sino “contra la decadencia argentina y los que no quieren que cambie nada”. Pronosticó el fin de la grieta con un cambio de paradigma luego de las elecciones: “Se inicia un proceso nuevo donde no es blanco o negro, es por arriba”.

