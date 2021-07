Revelaron cómo fue la reacción de los hijos mayores de Pampita tras el nacimiento de Ana

Este jueves nació Ana, la primera hija del matrimonio entre Pampita y Roberto García Moritán. La pequeña pesó 3,200 kilos y según, se informó, se encuentra en buen estado de salud.

Es en este contexto que la mejor amiga de la modelo, Luciana Pizzolorusso, dio detalles del emotivo acontecimiento. En diálogo con El Club de las Divorciadas la mujer, que fue elegida como la madrina de la niña, aseguró que están todos muy felices con la llegada de Ana y puso el énfasis en la reacción que tuvieron sus hermanos mayores.

“No puedo creer, lo que deseamos que llegue este día y finalmente llegó. Estoy feliz. Están todos felices y re ansiosos con la bebé”, comenzó diciendo Luciana, entrevistada por Laurita Fernández.

Y agregó: “Santino y Delfi (NdR: los hijos del anterior matrimonio de Roberto García Moritán) ya son grandes y Benicio, como es bebé, estábamos un poco preocupados. Pero nadie está celoso. Están todos super emocionados y felices esperándola. Vamos a ver qué pasa después pero por ahora están todos contentos”.

Por otra parte la mujer fue consultada sobre cómo llegó a convertirse en la madrina de Ana, a lo que no dudó en admitir que le hizo el pedido a Pampita para que le concediera este rol. “Un poquito se lo pedí. Yo siempre supe que Caro iba a tener otro bebé porque ella ama ser mamá. Entonces desde hace años le decía ‘cuando tengas otro bebé yo voy a ser la madrina’. Hace 6 o 7 años que la vengo persiguiendo con eso”.

Así que cuando me enteré, la miré y yo ya sabía que iba a serlo. No me importaba nada”, contó entre risas Luciana, que además reveló que su amistada con la artista comenzó cuando ambas vivían en Chile: “Fue una etapa linda de nuestra vida. Después vinimos las dos para acá y nuestros hijos siguen siendo amigos. Es una amistad re linda”.