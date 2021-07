Encontraron muerta a la actriz porno Kris the Foxx: tenía un mensaje en la mano

El pasado 5 de julio, se conoció la triste noticia del fallecimiento de la actriz porno rusa, Kristina Lisina, conocida como “Kris The Fox” en Onlyfans y otras plataformas de entretenimiento triple X. No obstante, mientras las autoridades rusas investigaban la situación, encontraron un mensaje escrito en la mano de la joven de 29 años.

La muerte de la actriz porno, Kristina Lisina, continúa conmocionando al mundo de la industria para adultos. En el ambiente era conocida por su seudónimo “Kris the Foxx” y tenía tan solo 29 años. Cayó desde el piso 22 de un edificio y ahora las autoridades policiales rusas están investigando todas las hipótesis. Aunque todo apunta a un aparente suicidio.

Según el diario ruso Moskovsky Komsomolet, la joven estrella murió al caer del piso más alto de un edificio situado en el distrito Nesvksy de la ciudad de San Petersburgo. El momento de terror quedó registrado por una cámara de vigilancia del edificio.

Y las sospechas sobre que se quitó la vida crecen a partir de que se encontró una moneda en una de sus manos con la inscripción “tú siempre estarás en mi corazón”. Aunque se desconoce el destinatario de esa frase. Un apuntado podría ser el novio de “Kris The Foxx”, Rustam.

El mismo novio había comenzado una campaña en redes sociales para financiar el sepelio de Kristina. El objetivo que señaló Rusam, es de 80 mil rublos. Lo cual equivale a unos mil dólares.

El inesperado deceso de Kris the Foxx no es la única pérdida trágica que ha debido soportar el mundo del cine para adultos. Recientemente la actriz porno Dahlia Sky, de 31 años, fue encontrada muerta en su auto en el Valle de San Fernando en California.

La joven se suicidó al dispararse un tiro en la cabeza. En los últimos años, le habían diagnosticado cáncer de mama en estadio cuatro y estaba luchando contra la depresión. El mes próximo celebrado su cumpleaños número 32 el mes que viene.

Su caso, además, fue precedido por el de Lauren Scott más conocida en el ambiente como Dakota Skye. En junio fue encontrada sin vida por su marido en el motorhome en el que vivían en forma muy informal, en la ciudad de Los Ángeles, California.