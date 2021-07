Alimentos con los precios congelados llegan a las góndolas

El programa Súper Cerca, que mantendrá congelados los precios de una canasta de alimentos hasta 2022, comenzará a estar operativo desde la semana que viene. Esto significa que estarán en las góndolas de almacenes y autoservicios de barrio los 70 productos del listado, que tendrán impreso el precio en el mismo paquete. Los comerciantes tienen “expectativa” de que crezcan las ventas, muy rezagadas con respecto a los supermercados. Sin embargo, como el precio estará fijo, en un contexto de alta inflación, temen que las alimenticias no abastezcan.

El Gobierno lanzó el plan Súper Cerca el 8 de junio, y recién llegará a las góndolas entre la última semana de julio y los primeros días de agosto, según pudo saber este diario. Desde la Secretaría de Comercio, a cargo del diseño, afirman que no se trata de una “demora”, sino que es el plazo que tardaron para imprimir los precios en los productos, que estarán en el packaging durante los 6 meses que dura el convenio.

El acuerdo es por 70 productos, del rubro de alimentos, cuidado personal y limpieza, que se venderán en los negocios de barrio, dado que en los supermercados se encuentra Precios Cuidados. Actualmente, pueden encontrarse sólo los lácteos, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, aunque el programa es para todo el país.

A una semana de haberse anunciado el plan Súper Cerca en Casa Rosada, Mastellone salió a abastecer a los comercios, con leche y dulce de leche de su segunda marca, La Martona. Danone no quiso quedarse atrás y también salió con los yogures y queso crema de su segunda marca, García. En general, estas alimenticias abastecen de manera directa a los almacenes. Pero el resto de los productos que forman parte del listado se abastecen en los mayoristas, donde todavía no se encuentran los productos.

“Tenemos mucha expectativa por el programa, porque queremos mostrar que nosotros también podemos vender barato”, aseguró a Ámbito Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación Almacenera (CGA). Como en los autoservicios no había, hasta ahora, ningún programa de precios, los supermercados eran más atractivos y eso se reflejó en el consumo. En el canal de autoservicios, las ventas cayeron 6,2% interanual en junio, y 14% en el acumulado del semestre, con respecto al 2020. Por el contrario, en supermercados treparon 3,1% interanual en junio y 1,2% en lo que va del año, según la consultora Scentia.

Sin embargo, Savore no espera un rápido repunte en las ventas. “Como los precios van a estar congelados hasta fin de año, hoy no lucen seductores”, afirmó. Por ejemplo, la leche La Martona del plan Súper Cerca cuesta $74. Mientras que la leche Armonía que se encuentra en Precios Cuidados en el supermercado está $57,70, aunque tendrá un ajuste en septiembre.

“Los precios van a volverse seductores en el tiempo, nuestro temor es ahí van a respetar el abastecimiento”, anticipó Savore. Los precios estarán congelados entre junio y diciembre, un período donde las consultoras proyectan que la inflación suba 20 puntos, y termine en alrededor de 45% (hoy en 25,3%). “Las alimenticias no tienen entusiasmo en abastecer”, contó una fuente del sector mayorista.

Como los almacenes de barrio no tienen la obligación de contar con el programa, no habrá inspectores en las góndolas. La fiscalización estará en 24 alimenticias, que son quienes tienen que “abastecer y distribuir”, contaron desde la Secretaría de Comercio. Pero, además, Paula Español habilitó una línea de teléfono para que sean los mismos empresarios de las cámaras de mayoristas y de almacenes puedan dar aviso al Gobierno si las alimenticias no cumplen.

