“Siento que desvaría”: la impensada recomendación de Amalia Granata a Alberto Fernández para que descanse

La diputada santafesina y candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio (JxC), Amalia Granata, apuntó contra el presidente Alberto Fernández con una impensada recomendación. La legisladora afirmó que siente que el Jefe de Estado “desvaría” y que está “sobrepasado”. Además, opinó de la compra de las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“El discurso de Alberto me da temor, hasta no mantiene la coherencia de las cosas que dice. Si sigue este modelo de país a los manotazos estamos complicados”, expresó la candidata a senadora en TN. Del mismo modo reiteró que el Presidente “está sobrepasado y dice cosas que ya no son coherentes”. Para Granata, el mandatario dice “cosas que preocupan”.

Por esta razón, la diputada le recomendó a Fernández que se tome “dos días de descanso”. El consejo fue dirigido al mandatario y a sus asesores. “Estamos en una situación muy complicada del país para que él esté en estas condiciones. Dice cosas que preocupan. Siento que desvaría”, apuntó. Y agregó: “Cuando lo escucho no sé si es para reírte o decir en manos de quién estamos”.

“Dos días de descanso y no lo digo de forma irónica, creo que no está bien”, completó. Respecto a la carta del Gobierno dirigida a Rusia que se filtró, opinó que leyó el escrito como “una traición” y explicó: “Como que la persona que la está escribiendo se siente traicionada por el modelo o el proyecto que no estaría funcionando”. Asimismo, indicó que es una situación que se da en medio de 100.000 muertos.

Por eso, sostuvo que no es liviano lo que está pasando. Por otro lado, recordó el acto en conmemoración a las personas fallecidas por coronavirus antes de alcanzar a los 100.000 y aseguró que le pareció una falta de respeto. “Me indigné. Fueron varias etapas, enojo, tristeza, decepción. Es circense, no sé cómo describirlo. Porque ellos tuvieron la prioridad de ponerse la vacuna y las segundas dosis la tienen puesta”, concluyó.

