Elisa Carrió: “Primaron las razones ideológicas frente a la necesidad humanitaria de recurrir a todas las vacunas”

La ex diputada nacional Elisa Carrió apuntó contra el Gobierno y particularmente contra Cristina Kirchner, por la negociación con Rusia para la compra de dosis de Sputnik luego de que se revelara que influyeron en el acuerdo razones de índole geopolítica. “Primaron las razones ideológicas frente a la necesidad humanitaria de recurrir a todas las vacunas”, sentenció.

De regreso de La Plata, donde acompañó el lanzamiento de Diego Santilli como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, la referente de la Coalición Cívica manifestó que “el país no sale de un día para el otro, no hay promesa electoral mágica ni rápida, de acá vamos a salir despacito; es una forma de no traicionar al electorado prometiendo cosas que no se pueden cumplir”.

“Hay que aceptar los hechos en la vida porque son inmodificables. Si un país no tuvo las prevenciones suficientes, ni la conducta para evitar 100 mil muertos, los 100 mil muertos están, no lo podés modificar; si la situación económica es grave: con mucha gente desocupada, gente precarizada, chicos en la pobreza, es un hecho no es algo que uno pueda decir ’acá no pasa nada’”, graficó sobre la situación del país.

Carrió manifestó que por el COVID-19 la gente “está derrumbada”. “Nos pasó un camión por arriba, le pasó a muchas sociedades pero en particular a la Argentina por cuestiones que fueron de bastante incompetencia o donde primaron razones ideológicas”, explicó. En ese sentido, apuntó contra “la alianza con Rusia”.

Las declaraciones fueron el mismo día en el que trascendió un mail redactado por la asesora de Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, a Anatoly Braverman, hombre de confianza de Krill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF es su sigla en inglés), encargado de gestionar la venta de vacunas. En el documento se revelan cuestiones geopolíticas que no habían sido informadas por el Gobierno detrás del acuerdo firmado por la Argentina con Rusia para acceder a dosis de Sputnik V.

“Primaron las razones ideológicas, como por ejemplo la alianza con Rusia, frente a la necesidad humanitaria de recurrir a todas las vacunas para que un país con tan pocos habitantes en relación al territorio, como tiene la Argentina, hoy estaríamos seguros y vacunados, todos incluso frente a la variante Delta”, cuestionó Carrió.

Para la socia fundadora de Juntos por el Cambio, “somos peones de la geopolítica mundial”. “En este caso, sin razón alguna que no sea ideológica o caprichosa, se optó en un primer momento, casi exclusivamente, después del acuerdo con AstraZeneca, se acordó por decisión de Cristina Kirchner de una apuesta total y excluyente hacia Sputnik”.

“Cuando vos tenés una pandemia de esta magnitud, donde está en juego la vida de las personas, hay que recurrir a todas las vacunas que muestren eficiencia y seriedad y no atenerse a un país para salir victoriosa como si fuera un triunfo del Che Guevara”, enfatizó, y opinó que este hecho “costó muchas vidas”. “Lo importante es que la gente se vacune”, agregó frente al avance de la segunda ola de la enfermedad en Argentina.

“Es Cristina la que ordena esa negociación, traba la de Pfizer con la cláusula de negligencia, habilita la Sputnik y ahora hace lo que debió hacer hace un año”, apuntó contra la vicepresidenta. No obstante, Carrió dijo que “desconoce” si Nicolini estaba al tanto pero remarcó que “la no negociación de Pfizer fue porque una vicepresidenta hizo una apuesta a una sola vacuna y salió mal”.

La referente de la oposición remarcó que “esto demuestra que las ideologías son una trampa, limitan el pensamiento a un sistema de ideas que son doctrinas, pero al mismo tiempo suprimen los valores más altos y preciados de la humanidad: la vida, la salud, la protección”.

Con información de www.infobae.com