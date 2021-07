La UCR intensifica sus diferencias propias y con el PRO y va a internas en Córdoba y Santa Fe

Un simple gesto puede desarmar horas, semanas y meses de negociaciones, de zooms y alquimia política. O puede, también, ordenar el escenario entre las tres fuerzas que cohabitan en Juntos por el Cambio. El cierre de las listas de diputados y senadores para las próximas elecciones de la coalición opositora en las provincias de Santa Fe y Córdoba es un ejemplo de esto.

En las dos provincias se produce un triple fenómeno: la UCR, revitalizada desde lo discursivo por la aparición del neurocientífico Facundo Manes en Buenos Aires, busca ganar espacios de poder al PRO y plantea internas en las listas de la alianza; pero se presenta atomizada, revolucionada y fragmentada en las horas previas a la presentación oficial de las listas ante la Justicia electoral. Y en ambos casos, la influencia política de Mauricio Macri está puesta en revisión.

En Santa Fe, la alianza pone en juego las bancas a diputados de Albor Cantard -UCR-, Gonzalo Del Cerro -UCR-, Luciano Laspina -PRO-, María Lucila Lehmann -CC- y Gisela Scaglia -PRO-. Y en el Senado, la banca que hasta su muerte ocupó Carlos Reutemann y que hasta diciembre estará ocupada por su suplente, Alejandra Vucasovich.

Las negociaciones finales, no exentas de acusaciones cruzadas, indican que se presentarían para competir en las PASO cuatro listas: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich impulsan la nómina encabezada por Federico Angelini, actual diputado y vicepresidente del PRO, y Amalia Granata, que hasta el momento tiene una banca como legisladora provincial. Para la Cámara Baja, el elegido es el economista Laspina.

Otra lista (Vamos Juntos) es multicolor, tiene representantes de los tres partidos de Juntos por el Cambio. Para senador la encabezan José Corral, radical, ex intendente de Santa Fe, último candidato a gobernador de Cambiemos, y Astrid Hummel (PRO); y para diputados, Roy López Molina, del PRO de Rosario, Lucila Lehmann (CC) y Enrique Paduan (UCR).

Las otras dos listas son de la UCR, que no se pudieron poner de acuerdo. Una encabezada por la periodista Carolina Losada como senadora y Mario Barletta (ex intendente de Santa Fe y ex candidato a gobernador) como diputado. Y la otra, por Maximiliano Pullaro, último ministro de Seguridad del fallecido ex gobernador Miguel Lifchitz, y Gabriel Chumpitaz.

Una de las críticas desde el armado santafecino opositor apunta contra Angelini. “Piensa más en el 2023 que en el 2021; él todavía tiene mandato como diputado y si logra una banca como senador, ese lugar en la cámara baja quedará en manos de Cesira Arcando, que ocupó el sexto lugar en la lista de 2019 como referente de FE, partido que hoy ya no está más con Juntos por el Cambio y se sumó al Frente de Todos. Sería perder una banca”, señalaron ante la consulta de Infobae.

Santa Fe es uno de los distritos electorales más importantes del país. Tiene cerca de 3 millones y medio de habitantes, de los cuales votan 2 millones y medio. Fue gobernada por el socialismo durante 12 años hasta que en las elecciones de 2019 fue elegido gobernador el peronista Omar Perotti, ex senador nacional y ex intendente de Rafaela, con el 42,31% de los votos, seguido del socialista Antonio Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social, que obtuvo el 37,91%, y el radical José Corral, de Cambiemos, con el 19,78%.

Córdoba, al rojo vivo

La discusión interna sobre el armado de las listas se torna más compleja y más cruenta en Córdoba. Si hablamos del impacto de los gestos políticos, la visita de Macri a la provincia serrana para impulsar la candidatura de su ex ministro de Turismo, Gustavo Santos, dejó muchas heridas que aún no han podido subsanarse.

El radical Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, rechaza la candidatura de Santos (que se lanzó junto a Luis Juez para la Cámara Alta), pero aún no definió su candidatura para encabezar la lista de senadores. Ya anticipó que prescinde de este turno electoral si el radicalismo no está unido, y todavía es una incógnita qué hará Rodrigo De Loredo, actual concejal por la ciudad capital, alineado con Martín Lousteau.

Desde el entorno de De Loredo anticiparon a Infobae que la unidad del radicalismo es una tarea difícil de lograr. “Hay una amplia mayoría del radicalismo que pide que Juntos por el Cambio tenga una opción que aporte a la oxigenación y una propuesta liderada por las nuevas generaciones del radicalismo. En ese camino vamos a seguir insistiendo. Lo de nuevas generaciones nos referimos a un gran número de hombres y mujeres que tiene el partido con experiencia de gestión, muchos son intendentes que están dispuestos a encarar un proceso de renovación y de oxigenación del partido”, afirmaron.

Anoche, el radicalismo provincial, al frente de Marcos Carasso, avanzó en una propuesta para que De Loredo encabece la lista “pura UCR” para Diputado. Hoy por la mañana habrá una nueva reunión para avanzar en las alternativas. “Si dice que sí, Negri va de Senador y él de diputado, seguido por una mujer y Ramón Mestre iría en tercer lugar. Negri no se presenta si se divide la UCR. Y solo él le puede pelear a Juez. Sin Negri, la UCR se queda sin senador. Y De Loredo tendrá esa responsabilidad”, analizó un dirigente cordobés de la UCR.



El concejal desconfía por una estrategia que intentó Macri y el PRO para evitar la interna, que consistía en bajar de la lista a Juez para presentar una nómina integrada por Negri senador y Santos diputado, y una tercera banca él. Este acuerdo nunca se llevó a cabo, pero generó el enojo de De Loredo, que de no aceptar la oferta del radicalismo podría buscar un acuerdo con Luis Juez o presentarse con su espacio Sumar.

Por Córdoba terminan su mandato Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado. El primero responde a Luis Juez y la segunda es una “amarilla”. En cuanto a Diputados, se ponen en juego las bancas de Héctor Baldassi, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Gabriel Frizza y Diego Mestre.

A pocas horas del plazo, la definición es incierta. El pase de facturas tanto en Córdoba como en Santa Fe está a la orden del día. Las listas se autodenominan “PRO pura”, o “Juntos por el Cambio, pura cepa”. Entre los dirigentes hay tensión y pedidos: “Que deje de hacer berrinches”. Las respuestas estarán a las 24 de este sábado. Como en todo cierre, habrá heridos, ganadores y vencidos. El tiempo -y las urnas- darán el veredicto final.

Fuente: Infobae